MESSINA – La 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si avvicina e venerdì 10 novembre 2023 sarà l’occasione per incontrare i volontari della provincia di Messina in due momenti di riflessione ispirati alle 10 righe di Papa Francesco: “I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime – ha detto Papa Francesco nel Messaggio per la VII Giornata Mondiale del Poveri che racchiude i principi fondamentali della #Colletta23 -. Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti, come tutti, ed è importante entrare in una relazione personale con ognuno di loro. […] Possa svilupparsi la solidarietà e sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell’impegno volontario di dedizione ai poveri. […] È una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l’armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale”.

Gli appuntamenti di domani in provincia di Messina

Il primo appuntamento è a Milazzo nel Salone di rappresentanza di Palazzo D’Amico, Via Marina Garibaldi 153 ore 17.00. All’evento, patrocinato dal Comune di Milazzo, interverranno il Sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che darà il benvenuto ai presenti. Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV introdurrà i lavori e seguiranno le testimonianze di enti del Terzo Settore di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gozzo. Verrà proiettata la clip dell’intervento, durante la presentazione della #Colletta23 a Milano, di don Marco Pozza, soprannominato “don Spritz” per lo splendido lavoro che ha condotto con i giovani della sua comunità.

Il secondo appuntamento, patrocinato dal Comune di Messina, si terrà a Messina nel Salone delle Bandiere del Palazzo Comunale, in piazza Unione Europea 1 alle ore 18.45. Interverranno Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia OdV, alcuni volontari ed esponenti impegnati in prima persona in realtà votate alla solidarietà sociale nella città di Messina. Il Sindaco, Federico Basile, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, accoglieranno e daranno il benvenuto ai partecipanti. I lavori saranno introdotti da Sebastiano Catalano referente provinciale della Colletta Alimentare.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

