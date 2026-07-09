



Palermo 9 luglio 2026 – Fillea, Filca e Feneal hanno indetto per domani alle ore 9, 30 in via Ruggero Maturano, un presidio a tre mesi dalla tragedia in cui persero la vita due operai, Daniluc Tiberi Un Mihai, di 49 anni e Najahi Jaleleddine, di 41 anni. Saranno presenti i familiari delle vittime e l’associazione che raggruppa le famiglie degli operai morti a Casteldaccia, in via Ugo la Malfa, a Campofelice.

“Questo presidio nasce per non dimenticare le vittime sul lavoro e per continuare a manifestare supporto e sostegno alle famiglie, a maggior ragione all’indomani di nuovi incidenti sul lavoro – dicono i segretari generali di Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani e Feneal Uil Sicilia Piero Ceraulo, Francesco Danese e Pasquale De Vardo – Un sit-in in già in programma, che purtroppo coincide con l’ennesimo infortunio gravissimo sul lavoro di ieri a Belmonte Mezzagno e con una nuova tragedia sul lavoro ad Agrigento. Quasi sempre si tratta di cadute dall’alto, del mancato rispetto delle norme di sicurezza e di esposizione ai rischi delle temperature elevate ma i controlli continuano a essere inesistenti”.

“Si è creato un filo di solidarietà importante tra le famiglie, che non vanno lasciate sole ad affrontare queste tragedie – aggiungono Ceraulo, Danese e De Vardo – Per coerenza noi continuiamo con le nostre mobilitazioni, con i sit-in di denuncia e con il percorso rivendicativo avviato per chiedere interventi sulla sicurezza e un tavolo in Prefettura. Un percorso che deve vedere la presenza fisica del mondo sindacale e della società civile a fianco dei familiari. Ci appelliamo anche alle istituzioni, affinché siano presenti alle iniziative”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.