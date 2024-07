Prenderà il via domani, giovedì 11 luglio, la quarta edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”, organizzata dall’Associazione Culturale “Ciuri” in collaborazione con la Peralta Production e Mondadori Bookstore di Marsala, con il sostegno della Dret System, del Consorzio Turistico Laguna dello Stagnone e Marsala, e di Saline Genna.

Primo ospite dell’evento, alle ore 19, alle Saline Genna, sarà Vinicio Marchioni, attore tra i più amati e popolari del cinema italiano, che presenterà il suo romanzo d’esordio dal titolo “Tre notti” edito da Rizzoli. L’autore dialogherà con la giornalista Jana Cardinale.

“In qualità di Presidente del Consorzio Turistico della Laguna dello Stagnone e Marsala, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’Associazione Ciuri di Filippo Peralta per averci reso partecipi come partner della rassegna letteraria estiva che si svolgerà presso le suggestive Saline Genna – dice Cristina Mura -. La rassegna culturale estiva sarà un evento di grande rilevanza che ha arricchirà senz’altro il nostro territorio con momenti di condivisione e riflessione. La presenza di autori di fama, le coinvolgenti presentazioni di libri e le numerose attività collaterali attireranno un pubblico variegato, contribuendo a valorizzare ulteriormente la nostra meravigliosa Laguna dello Stagnone. Il successo di questa iniziativa sarà possibile grazie all’impegno e alla dedizione dell’Associazione di Peralta, che cura ogni dettaglio con professionalità e passione. Una collaborazione per noi estremamente importante che permetterà di offrire un’esperienza unica ai nostri visitatori. A nome del Consorzio Turistico della Laguna dello Stagnone e Marsala, ringrazio Filippo Peralta, gli autori e tutto lo staff organizzativo, il cui lavoro renderà questi appuntamenti dei momenti indimenticabili di grande confronto culturale. Confidiamo che questa collaborazione possa continuare anche in futuro – conclude Cristina Mura – promuovendo ulteriormente il nostro territorio e le sue bellezze culturali e naturali”.

