Ritrovare il lieto fine della loro storia. È la prova che dovranno affrontare Cenerentola, il Principe Azzurro, Belle, Tarzan, Elsa e altri personaggi Disney a Magic Cloud, centro digitale gestito da Scintilla, dove un misterioso virus informatico ha mandato in tilt le fiabe. Chi ha rubato i loro lieto fine? Chi vuole rovinare il mondo della fantasia?



Lo sveleranno gli attori della Compagnia Teatrale Sussurri D’Arte nel nuovo spettacolo inedito “S.O.S. Fiabe: il mistero del lieto fine”, in scena domenica 29 marzo alle ore 17, al Teatro Jolly di Palermo, in via Domenico Costantino 54/56.



Diretto da Dinesha Di Francesco – regista, insegnante di teatro e scrittrice – e scritto da Dinesha Di Francesco e Paolo Calabrese- attore e doppiatore- si tratta di una favola originale e moderna pensata principalmente per bambini dai 3 ai 12 anni, e per coinvolgere al contempo tutta la famiglia.





“I personaggi Disney delle fiabe classiche si trovano catapultati nel mondo della tecnologia- raccontano gli autori- e proprio questo incontro tra fantasia e mondo digitale è il punto di partenza di questa storia. Attraverso le gesta di Cenerentola, Tarzan , Elsa e gli altri, trattiamo di temi come l’amicizia, l’empatia, la solidarietà e il gioco di squadra. L’obiettivo è mostrare ai bambini, in modo leggero e divertente, come solo unendo le forze sia possibile superare gli ostacoli e raggiungere risultati che da soli sembrerebbero impossibili”.







In scena il cast della Compagnia Sussurri D’arte- composta da Toni Barranca, Marco Biondolillo, Paolo Calabrese, Silvia Cigno e Sharon Urru- affiancato dagli allievi del corso di teatro: Lorenzo Catalano, Giuseppe Di Liberto, Gabriele Lo Re, Salvatore Magliolo e Carola Pepati.



La Compagnia Sussurri D’Arte non è nuova alla messa in scena di favole inedite: “Il magico Mondo di Madre Natura”, tratta dal libro scritto dalla stessa Dinesha Di Francesco, è stata per esempio raccontata sul palco del Politeama l’anno scorso, oltre che fruita a scuola dai bambini delle elementari e medie.





Altre favole inedite, scritte da Di Francesco e Calabrese- “Quando il mondo si anima”, “Sognalibro”, “Fiabe e biscotti sotto l’albero”, “Una scuola di ordinaria follia”- sono state messe in scena presso teatro, associazioni ed ospedali per bambini.



Per INFO e PRENOTAZIONI: Teatro Jolly 091-6376336; 091- 6377377, oppure mandare una mail a sussurridarte24@gmail.com

