Un Festival di Ecologia Affettiva, il primo in Italia, che mette insieme tutti coloro che sognano e vogliono prendersi cura del benessere della Madre Terra. E’ questo Viriditas, Forze Vitali in festa: il festival che, per la sua terza edizione, si terrà lungo l’intera giornata di domenica 30 marzo, nel bosco di Casa della Capinera (punto base per l’escursionismo sull’Etna e ormai dal 2023 quartier generale dell’associazione).

Ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale Chiarìa, il festival sarà, come le due edizioni precedenti, un momento in cui celebrare quella forza vitale che attraversa la natura che viene riassunta, appunto, nel concetto di Viriditas. Ma c’è di più perché l’edizione di quest’anno nasce nel cuore di Matre Terra il progetto – ideato e presentato dall’associazione di promozione sociale Chiarìa e sostenuto da Fondazione CDP, ente no-profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – per la realizzazione di un percorso di Land Art nel territorio del Parco dell’Etna che ai rifiuti andrà a sostituire installazioni artistiche ispirate alla sacralità della natura. E per questo, Viriditas 2025 si snoda lungo il tema dell’Ecoartivismo, ovvero la celebrazione dell’arte che si fa veicolo di messaggio ecologico, che agisce sui territori e nelle comunità e opera per ristabilire la connessione sacra fra Umanità e Natura.

Quella di domenica 30 marzo sarà una grande festa, totalmente gratuita (è possibile sostenere il festival prenotando il proprio panino al prezzo di 6 euro), che vede coinvolte più di 20 associazioni, la proposta di diversi laboratori esperienziali per adulti e bambini in cui ecologia e arte dialogano (i laboratori sono a numero chiuso e se ne possono prenotare al massimo due a persona), spazi di confronto, performance, ed esposizioni. Le attività del Festival – il programma completo è disponibile sul sito Chiarìa – cominceranno alle 10 all’interno dei 5 ettari di bosco di Casa della Capinera che sarà raggiungibile attraverso un servizio navetta (al costo di 3 euro andata e ritorno).

I protagonisti del festival

Al fianco dell’associazione Chiarìa ci sono: Il Consorzio Il Nodo, Casa di Momo, Vita in Cerchio, Terra Felice, Scuola Diffusa, Mandalife, FuoriLuogo, Sentieri Arcobaleno Aps, Crescere in Campagna, Andara Officine, Arch’i Nuè, Grow Educazione in Natura, Extopia, Progetto Karabà, Ananda Yoga Catania, Ass. Culturale Etnografica Ambientale Jalari, Orione, Giacche Verdi Mascalucia, Etra Centro Formazione Musicale, Scuola Naturale Catania, Rifiuti Zero Sicilia, Italia Che Cambia, Clean-up Sicily – Pirates of plastic- the walking life.





