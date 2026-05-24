Domenica 31 maggio torna il “Merkatu” a Testa dell’Acqua: prodotti genuini, artigianato, cultura e musica nel cuore del territorio



Testa dell’Acqua (Noto) si prepara ad accogliere una nuova edizione del “Merkatu”, l’appuntamento mensile promosso dall’Associazione culturale no profit “Meraki Testa dell’Acqua”, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali, dell’artigianato e della socialità di comunità.



L’evento si svolgerà domenica 31 maggio, dalle 10:00 alle 15:00, in via Soldato Gallo, a Testa dell’Acqua, frazione collinare di Noto.



Il “Merkatu” nasce come spazio d’incontro aperto a cittadini, famiglie, produttori, artisti e artigiani del territorio, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile, il consumo consapevole e la cultura della condivisione.

Durante la giornata sarà possibile visitare l’esposizione di prodotti genuini del territorio, scoprire creazioni di artigianato di qualità, curiosare nell’angolo dedicato alla seconda mano e partecipare agli spazi dedicati ad arte e cultura.Il programma della giornata prevede numerosi appuntamenti:



alle 11:00, l’incontro “Io sono come te ma meglio – Smetti di sopravvivere”, con R. Stefanini;

sempre dalle 11:00, spazio agli scacchi con gioco libero a cura dell’ASD V. Scollo;

alle 12:00, un momento dedicato a Giovanni Fronte, tra poesie e sculture.



Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie nello spazio “Sottoilgelso”, con giocoleria, mercatino creativo e laboratori di disegni e stampe.



Ad accompagnare l’intera manifestazione sarà la colonna sonora curata da Radio Jolly, mentre alle 14:00 si esibiranno i Mulata Raiz, per concludere la giornata con musica ed energia.



Il “Merkatu” si conferma così un’occasione preziosa per vivere il territorio, sostenere le realtà locali e riscoprire il valore delle relazioni autentiche all’interno della comunità.In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.



Per informazioni:

meraki.testadellacqua@gmail.com

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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