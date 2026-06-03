Il caldo siracusano fa brutti scherzi, ma quello di stamane ha dell’incredibile. Un uomo di circa cinquant’anni ha deciso che la migliore risposta alle temperature da bollino rosso che stanno ammorbando la città aretusea fosse una soluzione tanto radicale quanto spiazzante: inforcato il sellino della bicicletta, ha imboccato le strade di Siracusa in perfetto stile adamitico, senza un filo addosso.

La sgambata senza veli

La “sgambata” non è passata inosservata. Come era prevedibile, passanti, automobilisti e motociclisti si sono trovati davanti a uno spettacolo del tutto inatteso. In molti hanno reagito con l’unico strumento che ormai accompagna ogni momento della giornata: lo smartphone. Foto e video hanno cominciato a circolare in tempi record su social network e chat di gruppo, rimbalzando da una schermata all’altra con la velocità tipica delle cose che nessuno si aspetta di vedere un martedì mattina.

“Fermati, sei nudo”

Non sono mancate le reazioni più disparate. C’è chi si è fermato a cercare di farlo ragionare, provando a convincerlo a interrompere il singolare tour cittadino. C’è chi, invece, ha scelto la strada dello scherno. Il ciclista, però, sembrava del tutto impermeabile a ogni sollecitazione esterna, concentrato nel suo personale percorso sotto il sole che picchiava impietoso.

Bloccato dalla Polizia municipale

Le numerose segnalazioni alle forze dell’ordine hanno fatto scattare l’intervento della polizia municipale. Gli agenti lo hanno individuato e inseguito, riuscendo a fermarlo non senza qualche difficoltà. Una volta bloccato, il quadro che si è presentato era tutt’altro che comico: le condizioni psicofisiche dell’uomo non sembravano per nulla buone, e i sorrisi si sono spenti in fretta.

In ospedale

L’uomo è stato quindi accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto le cure del caso. Una storia che, al netto della bizzarria della scena, ricorda quanto sia facile scambiare per follia ciò che spesso è disagio, e quanto uno smartphone puntato addosso sia l’ultima cosa di cui una persona fragile avrebbe bisogno.