Quattro appuntamenti a Palermo, in piazza Castelnuovo, il 29 novembre e il 6, 13 e 20 dicembre, in piazza Verdi, dalle 10 alle 18.30. Panettoni artigianali, biscotti e prodotti tipici per sostenere i progetti in favore dei bambini con leucemie e tumori seguiti all’Ospedale Civico di Palermo. La campagna di Aslti, “La Ciocco-latta che fa bene”, vedrà i volontari impegnati nelle piazze per raccogliere fondi destinati a sostenere i numerosi progetti dell’associazione: dal trasporto con le navette per le terapie, alle case famiglia. Anche quest’anno tra i prodotti più richiesti ci sarà il panettone artigianale, confezionato in una scatola di latta e realizzato dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito. Disponibile nei gusti cioccolato e arancia, pistacchio e nella versione classica, sarà proposto con un contributo di 25 euro.

Con 15 euro si potrà invece ricevere una biscottiera in latta contenente un presepe di cioccolato al latte o fondente. Per chi ama i sapori della tradizione siciliana, con una donazione di 20 euro sarà disponibile una box in latta con busiate, pesto alla trapanese e paté di pomodoro secco.







Antonella Gugliuzza, presidente di Aslti, sottolinea: “La campagna natalizia rappresenta un’importante occasione per trasformare lo spirito di solidarietà e generosità che accompagna le festività in un gesto concreto. Ogni donazione, grande o piccola, può contribuire a sostenere i progetti di accoglienza e assistenza promossi da ASLTI a favore dei bambini in cura presso l’Oncoematologia Pediatrica di Palermo e delle loro famiglie. Significa offrire non soltanto un aiuto concreto, ma anche sostegno, ascolto e attenzione in un percorso di cura spesso complesso e difficile. Invitiamo tutti a partecipare alla nostra campagna: ogni contributo è un gesto prezioso che può fare davvero la differenza nella vita di tanti bambini e dei loro cari”. Mentre Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti e fundraiser, afferma: “La nostra campagna di solidarietà, come ogni anno, trova nelle piazze il completamento di un lavoro iniziato mesi prima. Un impegno reso possibile anche grazie al contributo dei volontari che ci aiutano a creare e rilanciare una catena di solidarietà a sostegno delle nostre attività. Come noto, Aslti rappresenta un punto di riferimento per le famiglie dei pazienti dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico, non soltanto durante il ricovero e il percorso ospedaliero, ma anche nelle fasi successive delle terapie in day hospital”.





Le Ciocco-latte potranno essere acquistate anche online, attraverso il sito www.liberidicrescere.it/shop/, telefonando al numero 392 8957134, oppure recandosi nella sede dell’associazione, al padiglione 17 C dell’Ospedale Civico. Saranno inoltre disponibili in altri punti di distribuzione a Palermo e in provincia. La campagna coinvolgerà anche diversi centri della provincia. I volontari e gli stand di Aslti saranno presenti a novembre, il 22 a Marineo, il 29 a Roccamena; a dicembre, invece, a Castelbuono e San Giuseppe Jato, l’8, a Cefalù il 12, 13, il 19 e il 20 a Villalba, il 6 e il 12 a Partinico, il 5 a Balestrate, il 6 a Altofonte.

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