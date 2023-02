Papa Francesco ha eletto tra i suoi Cappellani il Rev.do Sacerdote Agostino Russo, Vicario generale della Diocesi di Acireale. Con lettera dell’11 dicembre scorso, resa pubblica oggi, il Sostituto della Segreteria di Stato ha comunicato la scelta di Sua Santità.

Il Cappellano di Sua Santità è un titolo onorifico che viene conferito a seguito di speciale concessione della Santa Sede ai sacerdoti diocesani ritenuti meritevoli.

L’elezione di don Agostino a “Monsignore”, in coincidenza con il suo nuovo incarico di Vicario generale, è un attestato di stima da parte del Papa e del Vescovo che sarà certamente ben accolto dal clero e dai fedeli.

La Chiesa diocesana si augura che questa nomina sia un motivo in più per stimolare don Agostino a servire fedelmente il popolo di Dio, in unione al Papa e al suo magistero.