L’Associazione Don Bosco 2000 esprime profonda preoccupazione per la drammatica situazione di oltre cento migranti alla deriva nel Canale di Sicilia, a bordo di due imbarcazioni in balia delle onde, tra cui numerosi neonati.



L’allarme lanciato da Alarm Phone sottolinea l’urgenza di un intervento immediato per salvare queste vite umane.

“Non possiamo permettere che si ripetano tragedie come quella del 3 ottobre 2013, quando al largo di Lampedusa persero la vita centinaia di persone. Ogni giorno che passa senza un’azione coordinata per soccorrere i migranti in difficoltà rischia di trasformarsi in un nuovo capitolo di stragi di innocenti. È indispensabile che le autorità agiscano subito”, dichiara Agostino Sella, presidente dell’associazione.





Don Bosco 2000, attiva da anni nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti, richiama alla necessità di affrontare l’emergenza migratoria con umanità e determinazione, affinché il Mediterraneo non diventi più teatro di morte e sofferenza.





“Ciascuno secondo le proprie responsabilità di fronte a queste emergenze è chiamato ad agire perché la vita è sacra anche in mare” conclude Agostino Sella.

