Hanno raccolto tutti i volontari del movimento e dell’ associazione davanti i vari supermercati della città palermitana e MISILMERESE tantissime uova pasquali donate dal popolo stesso .

Con il progetto creato dall’ associazione la Sicilia per i siciliani DONA UN UOVO PER UN SORRISO , una iniziativa che hanno voluto fortemente tutti i volontari dell’ associazione stessa e con la collaborazione di tutti i volontari del movimento del popolo siciliano ,che per un mese si sono impegnati con vari presidi di volontariato davanti i vari supermercati della città di Palermo e del comune di Misilmeri nella raccolta di queste uova pasquali che il popolo stesso donava .

Il presidente dell’ associazione la Sicilia per i siciliani e del movimento del popolo siciliano Tony Guarino dichiara : queste uova che i nostri volontari hanno raccolto li doneremo presso tutti i reparti dell’ ospedale dei bambini di Cristina e una parte di queste uova andranno pure presso il reparto oncologico pediatrico civico di palermo

Abbiamo voluto fortemente creare questo evento per regalare un sorriso per tutti i piccoli pazienti regalandogli un sorriso e augurando una pronta e presta guarigione ,abbiamo voluto continua così Tony Guarino , coinvolgere un famoso tik toker palermitano lo sciccoso di Palermo che mascherato dal persinaggio Batman donerà queste uova in cambio di un sorriso .

Voglio precisare che questo evento e merito di tutti i cittadini palermitani e misilmeresi che hanno voluto contribuire a questa iniziativa e io a nome di tutti i nostri volontari ringraziamo con il cuore .

Questo evento sociale deve servire per mandare un segnale solidale a tutta la popolazione siciliana . Un segnale che dimostra quanto e importante il sociale e quanto si può essere uniti .

Con questo gesto noi vogliamo augurare una serena e santa pasqua a tutti coloro che stanno attraversando momenti difficili con un segnale di solidarietà e pace .

Luogo: OSPEDALE DEI BAMBINI DI CRISTINA PALERMO, Via dei benedettini , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

