Un gesto di solidarietà che si traduce in un importante investimento per la salute dei cittadini. L’Associazione Italiana REUM Amici (AIRA) ODV, rappresentata in Sicilia da Salvatore Filetti, ha donato un nuovo ecografo al reparto di Radiologia dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, diretto dal dott. Gianluca Galvano.

La nuova apparecchiatura diagnostica La nuova apparecchiatura concorrerà, insieme alle tecnologie disponibili presso l’ARNAS Garibaldi, alla diagnostica e allo studio delle patologie reumatiche, consentendo di migliorare la qualità degli esami e di ridurre sensibilmente i tempi di attesa per i pazienti.



Alla consegna dell’ecografo erano presenti anche i vertici dell’ARNAS Garibaldi: il direttore generale Giuseppe Giammanco, il direttore amministrativo Carmelo Ferrara e il direttore sanitario Mauro Sapienza, che hanno voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra il sistema sanitario e il mondo del volontariato.

L’ecografia rappresenta infatti uno strumento fondamentale nella diagnostica delle malattie reumatologiche, poiché consente di individuare precocemente alterazioni a carico di articolazioni, tendini e tessuti molli, permettendo interventi terapeutici più tempestivi ed efficaci.

«Ringrazio la direzione dell’ospedale Garibaldi per aver accolto con grande sensibilità questa donazione e per la costante vicinanza dimostrata ai pazienti reumatologici», ha dichiarato Salvatore Filetti, rappresentante siciliano di AIRA. «Le malattie reumatiche sono numerose e coinvolgono tantissime persone. Possono insorgere in qualsiasi momento, anche in età pediatrica, e spesso hanno un andamento cronico e invalidante. Proprio per questo la diagnosi precoce rappresenta un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e limitare le conseguenze della malattia».



Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell’ARNAS Garibaldi, Giuseppe Giammanco, che ha voluto ringraziare l’associazione per il gesto di generosità.

«La donazione di questo ecografo rappresenta un contributo prezioso per la nostra struttura e per tutta la comunità dei pazienti», ha affermato Giammanco. «La collaborazione con le associazioni di volontariato è un valore fondamentale per il nostro sistema sanitario, perché ci permette di rafforzare i servizi e migliorare l’assistenza. Ringraziamo AIRA e il suo rappresentante Salvatore Filetti per la sensibilità dimostrata verso i pazienti e per il sostegno concreto alla sanità pubblica».

La nuova apparecchiatura entrerà subito in funzione nel reparto di Radiologia, contribuendo a rafforzare l’offerta diagnostica dell’ospedale Garibaldi Centro e a garantire risposte più rapide ai pazienti che necessitano di accertamenti specialistici.

Un’iniziativa che testimonia come solidarietà, impegno civico e collaborazione con le istituzioni sanitarie possano trasformarsi in servizi reali per la comunità.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.