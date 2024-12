L’Associazione LinfaRossa – donatori sangue Palermo ODV sarà presente, mercoledì 11 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 12.30, nel piazzale esterno della Casa di Cura La Maddalena, per l’iniziativa di raccolta del sangue.

La donazione di sangue è un atto di solidarietà fondamentale che permette di salvare migliaia di vite ogni anno. È un gesto semplice che può rivelarsi indispensabile nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici, nei trapianti di organo e di midollo osseo, e nei casi di anemie croniche.

I requisiti fisici per potere donare: avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, essere in buono stato di salute, non aver assunto antidolorifici nei cinque giorni precedenti la donazione e non aver preso antibiotici né cortisone nei 15 giorni precedenti. Chi ha subito interventi chirurgici o endoscopie deve attendere quattro mesi prima di poter donare, così come chi ha fatto tatuaggi o piercing. Chi non ha mai donato e vuole farlo per la prima volta, un medico valuterà l’idoneità attraverso una visita medica e un prelievo di sangue.

Il giorno della donazione è fortemente sconsigliato il digiuno, ma è sempre preferibile fare una colazione leggera. Evitare latte e latticini. È importante bere tanto e idratarsi più di quanto si faccia abitualmente. Inoltre, il giorno della donazione è consigliabile non eccedere con l’attività sportiva.

Luogo: Casa di Cura La Maddalena, Via San Lorenzo, 312/D, PALERMO, PALERMO, SICILIA

