Torna per il terzo anno consecutivo “DONNE A GONFIE VELE”, con una tre giorni dedicata all’ universo femminile.

Per l’occasione il direttivo LNI di Riposto, con in testa il suo presidente Giuseppe Ballistreri, ha organizzato, in collaborazione con il Marina di Riposto e l’Istituto d’ Istruzione di Riposto e con il gratuito patrocinio dei Comuni di: Riposto, Giarre e Mascali e la direzione artistica di Antonio Saeli management, un ricco programma di eventi e di iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna.

Venerdi 8 marzo è previsto alle ore 19, presso la sede di via Archimede a Riposto, un incontro sul tema “Donne e vela”, dove le veliste di LNI , racconteranno le loro esperienze a bordo.

Sabato 9 marzo presso l’aula magna dell’I.i.s di Riposto, alle 9.30, si svolgerà un talk di premiazione di donne in carriera, ideato e condotto dalla giornalista Patrizia Tirendi. LNI consegnerà a donne speciali impegnate in diversi ambiti, dalla cultura, allo sport, dalle istituzioni alla politica ed allo spettacolo dei riconoscimenti.

Ad aprire la giornata sarà il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, il senatore Nello Musumeci.

Presenti i primi cittadini dei comuni di: Riposto, Giarre e Mascali, rispettivamente Davide Vasta, Leo Cantarella e Luigi Messina.

Protagoniste del talk esempi di donne in carriera: il prefetto Maria Luisa Pellizzari, commissario straordinario per le persone scomparse, la senatrice Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela delle vittime, il magistrato Marisa Scavo, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Catania, la professoressa Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa della Repubblica italiana, la professoressa Daniela Mainenti, docente di diritto processuale penale comparato, presso la facoltà di Economia e Governo di Impresa dell’ università internazionale UniNettuno, l’ex pallanuotista Giusi Malato, allenatrice di pallanuoto serie A , campionessa olimpica e mondiale con la Nazionale italiana, la scrittrice ed autrice, la professoressa Candida Ippolito, la ballerina professionista, insegnante di ballo professionista, Lia Lupica e la cantante , attrice ed insegnante di canto Samantha Polizzi.

Queste eccellenze in rosa e strong women, si soffermeranno sulle loro esperienze di vita e sulle loro carriere professionali, fornendo, alle giovani generazioni, presenti in sala, validi esempi di donne che, grazie alla loro preparazione e determinazione, hanno superato qualsiasi ostacolo per il raggiungimento dei loro obiettivi e che, grazie alla loro tenacia e determinazione, hanno raggiunto brillanti successi nei loro ambiti professionali.

Le conclusioni della giornata saranno affidate all’ on. Gaetano Galvagno, presidente dell’Ars siciliana.

Domenica 10 marzo è prevista, a bordo delle barche a vela sociali di LNI, una veleggiata di sensibilizzazione, sulle tematiche femminili, con equipaggi in rosa, con partenza dal Marina di Riposto-Porto dell’Etna, che anche quest’ anno ospita le barche gratuitamente, con start alle 10 e direzione Taormina e ritorno a Riposto.

“Felici -ha detto il presidente LNI di Riposto, Ballistreri- di riproporre questo format vincente, il binomio donne e carriera, con esempi tangibili di donne, che nei diversi ambiti sono delle vere eccellenze. Esempi da proporre alle giovani generazioni per infondere loro la fiducia che studio, determinazione e passione fanno raggiungere gli obiettivi prefissi e tagliare significanti traguardi”.

“Anche quest’anno l’Istituto d’Istruzione Superiore di Riposto -ha dichiarato la preside Rosalba Mingiardi- prende parte alla terza edizione dell’evento “Donne a gonfie vele”. E’ con grande orgoglio e partecipazione attiva che l’istituzione da me diretta, in sinergia con la Lega Navale e i Comuni del territorio, coordina un evento squisitamente in rosa. Da che mondo è mondo la donna è il fulcro della società e la meritata conquista di coadiuvare, in famiglia e nella vita quotidiana, parimenti all’uomo la rende libera di esprimere le sue potenzialità e compartecipe alla realizzazione di una società migliore, equa e democratica.”.

