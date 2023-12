Joka Diablo, uno dei più talentuosi e stimati rapper della scena partenopea, dopo aver collezionato oltre 10 milioni di streams con le sue precedenti release ed aver collaborato con l’icona del moderno neomelodico Pino Franzese sul remix di “Sto Sbaglianno Ancora”, torna nei digital store con “Na stella nun mor” (Keyrecords), il suo nuovo emozionante singolo che lo vede al fianco di uno dei suoi conterranei più promettenti, Debrealfk.

Prodotto dall’abilità creativa di DennyT, “Na stella nun mor” è un brano che accarezza l’anima e commuove sin dal primo ascolto, incarnando al tempo stesso in maniera magistrale l’essenza del pop-rap. Con le liriche intense, poetiche e incisive, il singolo racconta un amore eterno, capace di andare oltre il tempo e ben al di là della distanza terra-cielo, ben al di là del doloroso, ma forse soltanto apparente, confine tra la vita e la morte.

Attraverso un testo toccante e fortemente evocativo, Joka Diablo e Debrelfk narrano la vita di una persona amata diventata la stella più luminosa dell’intero firmamento.

«Mi ero già immaginato una vita con te, faccess tutt cos pe turna’ ancor aret. Pass o tiemp e tu non pass maje, eh» («Mi ero già immaginato una vita con te, farei di tutto per tornare indietro. Il tempo passa e tu non passi ma, ehi»): parole che scorrono nel flusso della memoria come flashback più vivi che mai, rivelando la profondità di un’anima che ha vissuto un amore così intenso e sincero da sfidare le stesse leggi del tempo. Queste parole, cariche di nostalgia struggente, evocano l’immagine di un cuore che ha amato con ogni fibra del suo essere, disegnando nei sogni un futuro insieme ora trasformato in un’eco lontana. La forza espressiva di Debrealfk e Joka Diablo, ci trasporta in un viaggio emozionale dove ogni nota, ogni parola, si carica di significati universali, diventando un tributo a tutti gli amori eterni, quelli che non conoscono barriere né fine. La capacità dei due artisti di catturare l’essenza dell’assenza, la dolcezza del ricordo e la dolorosa consapevolezza del tempo che scorre inesorabile, mentre l’amato rimane immutato nel santuario del cuore, è un testamento della loro profonda sensibilità autorale. In questo flusso di ricordi e sentimenti, i due giovani cantautori si rivelano non solo come narratori di storie, ma come poeti dell’anima, capaci di trasformare il dolore della perdita in una melodia che tocca le corde più intime di chiunque abbia mai amato e vissuto una perdita fisica.

La sinergia animica e vocale tra Joka Diablo e Debrealfk è tangibile in ogni passaggio del pezzo. Le loro differenti cifre stilistiche si fondono in perfetta armonia, trasmettendo con intensità e raffinatezza il valore emozionale racchiuso nel brano. “Na stella nun mor” è un tributo sonoro alla memoria, una dedica che esula da trend e wave passeggere per dar voce a ciò che non conosce epoche, l’amore vero, sincero e viscerale, capace di valicare ogni confine.

Un’ode commovente che risuona istantaneamente in chi l’ascolta, offrendo uno spiraglio di luce e comfort, una connessione emotiva autentica e genuina.

Con questa release, Joka Diablo e Debrealfk dimostrano un’incredibile abilità espressiva e interpretativa, dando prova di una sintonia che va oltre la musica. Le loro anime si esprimono mediante le parole, creando un’esperienza che supera l’ascolto per accarezzare i sensi.

“Na stella nun mor” rappresenta l’apice della creatività e dell’espressione artistica di due dei più promettenti talenti della scena musicale napoletana, una celebrazione della resilienza dell’animo umano e della sua capacità di scorgere e trovare bellezza anche nell’abisso del dolore.

