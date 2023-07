Dopo il sold out delle stagioni precedenti torna a calcare la scena del Capo Rasocolmo Summer Fest Tony Canto. In programma, sabato 15 alle 19.00, “Ritratti”, un progetto di Tony Canto e Giuseppe Milici, con Vincenzo Virgillitto al contrabbasso. L’evento, inserito nel cartellone della rassegna “Wine&Music”, per la direzione artistica di Claudio Iudicelli di Athena Produzioni, si svolgerà nella magnifica cornice del boschetto, a ridosso del promontorio più a Nord della Sicilia, con lo straordinario sfondo del tramonto sulle Eolie e il golfo di Milazzo.

Siciliani entrambi, con una storia artistica di grande spessore e collaborazioni a livello internazionale, Tony Canto e Giuseppe Milici decidono per la prima volta di suonare insieme accompagnati da un contrabbassista, dando vita così al progetto “Ritratti” ovvero, un affresco musicale basato fondamentalmente sulle composizioni originali dei due artisti. Il Jazz e la bossa sono le sonorità principali del trio.

Musicista, compositore, cantautore, produttore, scrittore, arrangiatore e chitarrista siciliano, Tony Canto, ha scritto canzoni per molti artisti famosi, ha pubblicato cinque album come cantautore e ad aprile scorso un nuovo singolo “Casa”, un brano dal sound contaminato in modo esplicito con le sonorità e i ritmi brasiliani. Ha lavorato come produttore artistico e arrangiatore ai primi quattro album di Alessandro Mannarino e all’ultimo album di Mario Venuti “Tropitalia” e da diversi anni è un autore della Sugar Music di Caterina Caselli.

Giuseppe Milici ha suonato come solista in alcuni tra i più popolari programmi televisivi e nel 1990 diviene membro della prima Orchestra Europea del Jazz. Ha eseguito e composto diverse colonne sonore, ha registrato numerosi album e ha collaborato con artisti di diversa estrazione come Peter Cincotti, Fabio Concato, Gianni Morandi, Toots Thielemans, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Lina Sastri, Antonella Ruggiero, Amii Stewart, Simona Molinari, Dirotta su Cuba, Dario Deidda, Gegè Telesforo, Beppe Vessicchio, Francesco Cafiso, Sarah Jane Morris.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.