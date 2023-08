Brillanti i risultati degli alfieri della scuderia RO racing al Tindari Rally. Due gli equipaggi della scuderia nella Top Ten e uno al secondo posto della classifica riservata alle storiche. In Campania una nuova prova del Campionato italiano karting portata a termine dal giovanissimo Daniele Schillaci.

Buoni i riscontri fatti segnare dagli equipaggi della scuderia RO racing al Tindari Rally, penultima prova della Coppa rally di ottava zona. Diversi i rappresentanti del sodalizio di Cianciana che hanno già centrato la qualificazione per la finale nazionale del Rally del Lazio di fine ottobre.

Due gli equipaggi che hanno completato il loro Tindari Rally nella Top Ten. Strepitoso il risultato di Franco e Antonino Schepis che hanno letteralmente fatto volare la loro Peugeot 208 aspirata ed hanno centrato una eccellente ottava piazza finale e la vittoria in classe R2. Decima posizione finale per Antonio Damiani e Giuseppe Livecchi. I due, grazie al risultato nella gara della provincia messinese, hanno messo a segno la doppia qualificazione per la finale nazionale sia in classe Rally4 sia nella categoria Under 25. Vittoria di Carlo Stassi e Massimiliano Migliore, a bordo della loro Mitsubishi Lancer Evo IX, in classe N4. Classificazione raggiunta in classe RS Plus 1.6 anche per il giovanissimo Jerry Mingoia, vincitore della categoria con la sua Renault Twingo, in coppia Rino Calderone. Vittoria in classe A5 e Racing Start 1.6 per le due Peugeot 106 di Carlo Naccari, in gara con Biagio Catalano Puma e Gabriele Calabria, in coppia con Antonio Pirrone. Tra le storiche Giovanni Modica e Francesco La Franca, con la loro Porsche 911 Carrera, si sono brillantemente imposti nel Terzo Raggruppamento e hanno fatto loro la seconda posizione della classifica generale.

Daniele Schillaci, al Circuito internazionale di Napoli, si è nuovamente classificato per la finale di un nuovo round di Campionato italiano karting. Il giovane siciliano, in gara uno è giunto al traguardo in trentatreesima posizione e in gara due ha migliorato il suo risultato giungendo ventiseiesimo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.