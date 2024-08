Il tenore Stefan von Korch ha aperto il Festival Palermo Classica, debuttando sulla scena italiana con i Carmina Burana, la cantata più famosa al mondo, che ha già eseguito più di 35 volte e per la quale molti specialisti considerano la sua voce un punto di riferimento per la partitura tenorile .



Il tenore Stefan von Korch: “la linea musicale che mi viene in mente nei Carmina Burana è una partitura particolarmente alta e intensa, scritta in realtà per una voce di controtenore, ma che scelgo di cantare a piena voce”

La sua interpretazione personale, penetrante ed espressiva fa sì che il solista venga richiamato per nuove edizioni dell’opera dove la sua voce è già stata sentita .

Dopo il suo debutto che ha registrato il tutto esaurito, Stefan von Korch ha eseguito ancora una volta i famosi Carmina Burana il 1 agosto ad Agrigento, nella famosa Valle dei Templi in Sicilia.

“Ci sono stati due concerti speciali, in luoghi dalla carica storica, Palazzo Chiaramonte Steri e Agrigento, e il pubblico in Sicilia è stato straordinariamente caldo e accogliente”, racconta il solista.

I due concerti dei Carmina Burana si sono svolti sotto la direzione di Linhan Cui e hanno riunito Stefan von Korch – tenore, Celin Mun – soprano, Stepan Drobit – baritono, Kristina Miller – pianoforte, Alexander Yakovlev – pianoforte, Palermo Classica Ensemble – percussioni, Polifonico del Coro Balzo – con il Maestro del Coro Vincenzo Pillitteri. Gli eventi rientravano nell’ambito del Festival Palermo Classica, giunto quest’anno alla XXIV edizione.

** Stefan Von Korch (Tenore)**

Con una carriera in ascesa, a livello nazionale e internazionale, Ştefan von Korch ha debuttato quest’estate nei Carmina Burana al festival Palermo Classica, ha tenuto un concerto di successo con l’Orchestra Reino de Aragon dalla Spagna e si è esibito al Lipova Symphonic City Maria Radna Open Air, uno dei più grandi festival di musica classica del paese e si è esibito nell’Operetta Lounge, all’interno dell’Operetta Nazionale e del Teatro Musicale Ion Dacian.

È ospite della serie di concerti Musical Extravaganza, che rende popolare il mondo dell’opera e dell’operetta. Riguardo ai concerti mensili alla Sala Dalles, il solista dichiara che: “offrono una prospettiva rinfrescante sul repertorio classico, attraverso programmi attraenti e coinvolgenti che hanno anche un ruolo formativo-educativo”.

Dall’inizio dell’anno ha eseguito sul palco della Filarmonica di Târgu-Mureş l’opera vocale sinfonica Stabat Mater, uno dei gioielli del repertorio di G. Rossini, considerato una dimostrazione di virtuosismo per qualsiasi tenore, si è esibito all’Opera di Iasi, nel brillante ruolo di Camille de Jolidon, da La vedova allegra 2.0 diretta da Andrei Șerban e all’Opera Rumena di Timisoara nella produzione di La vedova allegra di Mario Di Carlo.

Nel corso del 2023, il tenore ha fatto vibrare il cuore degli spettatori con magistrali interpretazioni della partitura specifica della sua voce nei Carmina Burana, per i quali è considerato uno standard ed è stato l’unico solista rumeno in una tournée in 27 città della Cina. Altre pietre miliari nella sua carriera includono ruoli famosi in opere e operette presentate sui più grandi palcoscenici della Romania: “Il Barbiere di Siviglia”, “L’Elisir d’Amore” e “Falstaff” (Opera Nazionale di Bucarest), “Rigoletto”, “L’Allegro Vedova” e “La Vedova Allegra 2.0” (Opera Nazionale di Iasi), “I Puritani” (prima nazionale), “Rigoletto” e “Il Barbiere di Siviglia” (Opera rumena Cluj-Napoca) e altri.

Nel 2022, ha completato il suo repertorio con il ruolo principale nella prima europea dello spettacolo “Traiano in Dacia” di Giuseppe Nicolini, messo in scena all’Opera Rumena di Cluj-Napoca, e il suo curriculum comprende anche ruoli in 3 prime nazionali assolute: l’opera “I Puritani” all’Opera Rumena di Cluj-Napoca (2016) dove ha eseguito la partitura più alta scritta per voce maschile, l’opera “La Sonnambula” di Vicenzo Bellini (2018) e la presenza sul palco della Sala della Radio a Bucarest nella prima nazionale assoluta dell’opera vocale-sinfonica “Messa di Gloria” di Rossini (2019).

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.