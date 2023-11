Amore per la natura, sport all’aperto, degustazione di prodotti tipici locali, dall’olio extravergine alla ricotta, e il piacere di stare insieme. Sono questi gli elementi della due giorni di sport e campeggio in natura del “Campo Speleo Arrampicata 2023” di sabato e domenica 18-19 novembre 2023 a Canicattini Bagni.

Ad organizzare questo secondo appuntamento con l’arrampicata sportiva e la speleologia nelle suggestive Cave naturali canicattinesi, sugli Iblei, come rendono noto l’Assessore al Turismo Sebastiano Gazzara e l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, sono il Gruppo Roccia Siracusa, Siracusa Tour, Vertical Climbing Center e Speleorg, con il patrocinio del Comune di Canicattini Bagni, e il contributo dell’Azienda Agricola La Pira dove sarà attrezzato il campo base e sarà possibile montare le tende per il pernottamento, e di @sicily_outdoor_adventure.

Le pareti rocciose della rete delle Cave naturali che circondano Canicattini Bagni, mete preferite dei climbers, gli appassionati dell’arrampicata sportiva, di tutta Europa, come più volte testimoniato dalla rivista nazionale di settore UP-CLIMBING con le straordinarie foto di Massimo Cappuccio, fotografo e climber, saranno ancora una volta, insieme alle grotte del territorio ibleo, scenario di due giorni di attività Speleologia e Arrampicata sportiva, arricchita dall’avventura all’aria aperta anche per le famiglie, per conoscere un territorio dalle bellezze uniche, ricco di biodiversità, e gustare l’olio extravergine nuovo dell’Azienda Agricola La Pira, assistere alla preparazione della ricotta da gustare assieme ad altri prodotti del territorio.

Naturalmente obbligatorio il Certificato Medico Sportivo.

Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri: +39 3481381988 (solo sms WhatsApp), +39 392 984 5614, +39 348 804 9941.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

