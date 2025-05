Un weekend di musica ed eventi, con tanti amici e special guest ma, anzitutto, due giorni per Marcello. Venerdì 16 e sabato 17 maggio ci sarà un motivo in più per ritrovarsi al PunkFunk di Palermo: un appuntamento non solo per chi ne conosce il significato, ma anche per chi avrà voglia di conoscerlo, con tanto punk rock, dj-set e live set dall’hip-hop al northern soul, sempre nello stile del Record Shop e Music Bar di via Napoli 10.





“Ci vediamo in ufficio!“, come “Ci vediamo al PunkFunk!“: è il promemoria per ritrovarsi lì, per concludere una settimana che, da un anno a questa parte, ha assunto per molti un significato particolare e condiviso. Ed è la condivisione la chiave di lettura del prossimo weekend, che diventerà così un nuovo momento per stare insieme, un momento per Marcello, con tutto ciò che ha unito e unisce chi l’ha conosciuto, a partire dalla musica. Senza giri di parole, ma con molti giri di basso.





Si parte venerdì 16 maggio con tre live che iniziano alle ore 22: I-Society (nuova band punk palermitana con membri dei Semprefreski), Whales’ Island (HC melodico) e Punk Rock Karaoke (cover band con membri di storiche band palermitane). Sabato 17 maggio, a partire dalle 19, si alterneranno dj-set e live show: in scaletta Aggro and Bovver, The Reggae Lads, mini showcase di EliaPhoks (con special guest) e Dj Cruzito. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: concerto

Data Inizio: 16/05/2025

Data Fine: 17/05/2025

Ora: 22:00

