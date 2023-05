Domenica prossima alle 19.30 in Cattedrale è in programma un Concerto dell’organista Giovanni La Mattina, che eseguirà musiche di Juan Cabanilles, Vincenzo Bellini, Johann Sebastian Bach e Cesar Fanck.

Giovanni La Mattina ha studiato organo e composizione organistica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, diplomandosi nel 1984 sotto la guida di Luigi Celeghin. Ha tenuto concerti e recital per importanti Festival internazionali in varie città italiane e in molti paesi europei, interpretando opere organistiche di vari autori, fra le quali l’integrale di Cesar Franck sul famoso organo di Aristide Cavaillé-Coll della Cattedrale di Carcassonne e sul grande organo Gonzales della Cattedrale di Bordeaux.

Lunedì 15 alle 19.30 all’Oratorio di S. Cita verrà eseguito lo Stabat Mater di Boccherini (prima versione) per soprano, violini, viola, violoncello e contrabbasso. L’Ensemble è composto dal soprano Filomena Schettino, Francesco Palmisano (I violino), Donato Cuciniello (II violino), Rossella Ballo (viola), Giorgio Gasbarro (violoncello) e Luca Ghidini (contrabasso).

Filomena Schettino è docente di Musica vocale da camera. Ha compiuto gli studi musicali, laureandosi in Canto, Musica da Camera, Musica Vocale da Camera e “Lied, opera, oratorio“ alla “Sommerakademie Mozarteum” di Salisburgo. È stata ospite di festival e enti lirici, tra i più importanti in Italia e all’estero con la direzione di A. de Marchi, N. Colabianchi, G.Landi, N. Samale, M-W.Chung, R. Gökmen, F. Biondi C. Visco, M. Faggiani, e registi quali D. Livermore,S. Vizioli, G. Colangelo, G. Rocca, M. L. Bigai, E. Dara, T. Schipa Jr..

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.