Sabato 11 Novembre alle 11 presso la Sala Cambellotti della Casa del Mutilato

Viale Regina Margherita per denunciare il genocidio e la strage di bambini in atto, per chiedere l’immediato cessate il fuoco e sostenere l’iniziativa del Santo Padre Francesco per la Pace in Medio Oriente e per i diritti del Popolo Palestinese.

Interverranno Fausto Consiglio, Marco Mastriani e Fabio Granata.

Concluderà Gianni Alemanno.

L’assemblea, aperta alla cittadinanza, e’organizzata da “Oltre”Movimento per la Rigenerazione e dal Forum per l’Indipendenza Italiana.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.