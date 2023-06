Duecento lavoratori della cooperativa Call.it – Consorzio Sintesi iscritti alla Funzione Pubblica Cgil, si sono riuniti in assemblea presso la sala dell’istituto Salesiano Gesù Adolescente a Palermo. Hanno partecipato all’incontro, il segretario provinciale Michele Morello, il segretario generale della funzione pubblica Cgil, Giovanni Cammuca, le Rsa aziendali Fp Cgil, le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa, nella quasi totalità disabili.

Il tema oggetto della discussione è stato la proroga della convenzione firmata da Windtre, il Consorzio Sintesi e la Regione Siciliana. Windtre, infatti, non ha ancora comunicato la volontà o meno di rinnovare la convenzione che scadrà il 31 dicembre 2023, proponendo di stipulare la convenzione con una nuova cooperativa.

“Abbiamo ritenuto di annullare il sit-in previsto per oggi all’Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia e Lavoro in via Trinacria – afferma Michele Morello, segretario provinciale della funzione pubblica Cgil – in quanto abbiamo avuto positive risposte dalla Regione Siciliana, circa l’impossibilità da parte di Windtre di fare transitare i lavoratori dal Consorzio Sintesi a una ipotetica nuova cooperativa”.

“Manteniamo lo stato di agitazione dei lavoratori – continua Morello – in attesa di comprendere l’effettiva volontà di Windtre. Confidiamo nel lavoro dell’assessore Albano e dei dirigenti regionali che fino a questo momento hanno esercitato puntualmente un ruolo attivo di controllo e di garante, affinché la convenzione venga rispettata a tutela di tutti i lavoratori della cooperativa”.

“Auspichiamo una celere convocazione delle parti interessate da parte dell’Assessorato – aggiunge il segretario generale Fp Cgil, Giovanni Cammuca – per raggiungere una soluzione condivisa che possa ridare serenità alle famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici. La convenzione in questi anni ha permesso non solo di dare lavoro a oltre 400 famiglie tra Roma, Napoli e Palermo, ma ha dato diversi vantaggi alla società Windtre. Pertanto auspichiamo che Windtre possa rapidamente prorogare la convenzione con Sintesi”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.