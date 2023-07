Duecentocinquanta mila euro per la manutenzione e la tutela degli impianti di Bresciana, fondamentale risorsa idrica per la città di Trapani e per tutto il territorio di Misiliscemi.

L’emendamento presentato dall’onorevole Dario Safina del PD è stato approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana nella seduta di ieri pomeriggio e, con questa somma, il Comune di Trapani (concessionario dei pozzi) potrà procedere con un’opera di salvaguardia che era necessaria e non più procrastinabile soprattutto a seguito dei numerosi atti vandalici che sono stati posti in essere negli ultimi mesi da mano criminale.

“La serenità dei cittadini di Trapani e Misiliscemi richiedeva massimo impegno – afferma il deputato regionale – e ringrazio l’aula per aver votato la mia proposta. Sono certo che il Comune di Trapani saprà sfruttare questa somma anche per rafforzare la necessaria vigilanza. Un atto dovuto alle comunità di Trapani e Misiliscemi che sono lieto di essere riuscito a far approvare con il sostegno dei colleghi in Ars. Si tratta di una misura economia fondamentale, inserita all’interno di una manovra di scarsa rilevanza ed assume valore ancora più significativo in considerazione del fatto che le risorse per gli alluvionati, decretate da questo Governo, sono assolutamente insufficienti”.

Nel corso della seduta di ieri, inoltre, sono stati approvati come raccomandazione al Governo, anche tre ordini del giorno di fondamentale importanza. A partire da quello su Torre Xiare di Valderice con il quale si chiede di destinarla a residenza universitaria. Gli altri due odg riguardano invece il settore agricolo: il primo impegna il governo a sostenere il comparto vitivinicolo, con l’introduzione della vendemmia verde e la distillazione di crisi oltre al riconoscimento dello stato di crisi a seguito della peronospora; l’altro invece riguarda l’istituzione dell’Osservatorio per il controllo della filiera alimentare al fine di evitare speculazioni.

“Un provvedimento necessario, quest’ultimo – precisa l’onorevole Safina – per evitare che i prezzi al consumo dei prodotti alimentari continuino a subire incrementi esorbitanti. Il Governo, con questi ordini del giorno approvati, è impegnato a stanziare i fondi necessari per garantire un’adeguata azione di controllo e rilancio della filiera”.

