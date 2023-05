Yale, azienda leader nelle soluzioni per la sicurezza domestica, ha annunciato il lancio della nuovissima app Yale Home, che va a sostituire Yale Access, l’app attualmente usata nella regione EMEIA.

La nuova app sarà disponibile a partire dal 17 maggio 2023. L’interfaccia intuitiva e la facilità d’uso supportano la vision di Yale di fornire ai suoi clienti un unico strumento con cui gestire tutti i prodotti smart del marchio, tanto quelli già in circolazione quanto quelli in previsione nel prossimo futuro.

Yale Home offrirà le stesse caratteristiche e servizi che gli utenti conoscono e amano da tempo, garantendo un livello elevato di sicurezza e comodità.

Per accedere alla nuova app è necessario trasferire il proprio account dall’app Yale Access, poiché questa cesserà di esistere a partire dal 1° luglio 2023.

Il passaggio è semplice. Per prima cosa, si deve scaricare la nuova app Yale Home, lanciarla ed effettuare l’accesso usando lo stesso nome utente e password usati in Yale Access. Non c’è bisogno di creare un nuovo account o reinstallare i propri prodotti Yale.

Una volta completata la migrazione da parte dell’utente primario, tutti gli utenti registrati come titolari o ospiti di quell’account dovranno effettuare il passaggio alla nuova app, per non rischiare di essere bloccati dalla vecchia app e perdere il controllo dei dispositivi ad essa collegati. È fondamentale che tutti gli utenti abilitati all’uso di un dispositivo, che si tratti di familiari, amici o visitatori fidati, scarichino la nuova app, altrimenti non potranno più accedere ai servizi con accesso smart.

È importante ricordare inoltre che la migrazione degli account non trasferisce automaticamente le impostazioni di dispositivi terzi, il che implica che le integrazioni con i rinomati partner di Yale, come Google Home, Amazon Alexa o Philips Hue, dovranno essere re-impostate attraverso la nuova app, Yale Home, o l’app dell’azienda partner.

Yale è lieta di continuare a fornire un servizio solido e sicuro ai suoi clienti con l’introduzione di Yale Home, che consolida ulteriormente l’obiettivo aziendale di migliorare costantemente l’esperienza dell’utente ed espandere i servizi offerti tanto ai dispositivi esistenti quanto a quelli futuri.

