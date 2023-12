Un dialogo sentimentale col proprio bambino interiore, ma anche un video per esaltare le eccellenze territoriali siciliane. È online da oggi “Come un bambino”, il nuovo singolo del cantautore Valerio Massaro, estratto dall’album presto in uscita “Sembrava impossibile”.

YOUTUBE – https://www.youtube.com/watch?v=_nfCb5uglFo

La canzone si sviluppa come un viaggio introspettivo e onirico, un dialogo quasi materno con sé stessi e il proprio bambino interiore. Una connessione perduta e ricercata volta a recuperare quello sguardo innocente che non ancora ferito e totalmente aperto all’amore e per questo capace di meraviglia e stupore di fronte al mondo.

Il videoclip è realizzato dallo studio di produzione cinematografica Pensante Film di Giovanni Mazzarà. Le riprese sono ambientate sulle rive del lago Poma a Partinico, nella frazione rurale di Borgo Parrini e nella terrazza del Santuario di Altavilla Milicia.

Il brano si può ascoltare su tutte le piattaforme: https://open.spotify.com/intl-it/track/7mFsUisUlsXArVVbJJw2kc?si=d514074b406a4145

Luogo: lago Poma, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

