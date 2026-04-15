Un gesto concreto a sostegno della formazione e delle nuove generazioni. Al Vinitaly il presidente dell’Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia, ha consegnato un assegno di 2.500 euro per finanziare borse di studio destinate agli studenti più meritevoli del Corso di Laurea in Viticoltura, Enologia ed Enomarketing dell’Università degli Studi di Catania.





Presenti anche i componenti del direttivo dell’Eban, Ente Bilaterale Agricolo Nazionale: la vicepresidenteEnrica Mammuccari, segretaria generale Uila Uil, Giovanni Mininni, segretariato generale della Flai Cgil, Antonio Castelluccio, reggente Fai Cisl, Tania Pagano di Confagricoltura nazionale, Danilo De Lellis della Cia e Romano Magrini di Coldiretti. L’iniziativa si inserisce nel quadro della partecipazione dell’ente bilaterale etneo alla principale vetrina mondiale del vino e del settore vitivinicolo italiano, dove l’ente è stato ospite dello stand dell’Eban con il presidente Claudio Petralia, il vicepresidente Alfio Cosentino e i consiglieri Fabio Caruso e Alfio Turrisi.





“La consegna di questa borsa di studio – dichiara Claudio Petralia – rappresenta per noi un segnale concreto di attenzione verso i giovani e verso la qualità della formazione. Come Ebat Ciala Catania abbiamo istitutito questa borsa di studio perché crediamo che investire nelle competenze significa costruire il futuro del settore vitivinicolo e agricolo. La nostra presenza al Vinitaly ci ha consentito di rafforzare il confronto con gli altri enti bilaterali e di ribadire l’importanza di temi fondamentali come la sicurezza e la crescita professionale, elementi imprescindibili per un sistema moderno e competitivo”.





L’assegno è stato consegnato alla prof.ssa Elisabetta Nicolosi, presidente del Corso di Laurea etneo, a testimonianza dell’impegno dell’ente nel promuovere percorsi formativi qualificati e nel rafforzare il legame tra mondo accademico e settore produttivo. “La sinergia tra Università, aziende ed enti del territorio è fondamentale in un settore in continua evoluzione come quello vitivinicolo – spiega la prof.ssa Elisabetta Nicolosi – Il sostegno di Ebat Ciala rappresenta un segnale importante e tangibile di attenzione verso la formazione e i giovani. Questo contributo rafforza il legame tra mondo accademico e realtà produttive e ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro impegno, offrendo percorsi qualificati e opportunità concrete di crescita professionale in un comparto strategico per il territorio”.





Nell’ambito degli appuntamenti del Vinitaly, Ebat Ciala Catania ha preso parte anche alla tavola rotonda, promossa da Eban, dedicata ai temi della formazione in agricoltura e alla costruzione di sinergie tra enti bilaterali. Un momento di dialogo e condivisione che ha consentito di mettere al centro questioni fondamentali come lo sviluppo delle competenze, la sicurezza sul lavoro e il rafforzamento di un sistema sempre più vicino alle esigenze di imprese e lavoratori.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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