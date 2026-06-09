Si è svolto nei giorni scorsi, presso il 4 Spa Resort Hotel di Aci Castello, il convegno conclusivo del concorso ‘Semina Sicurezza, Raccogli Salute’, promosso da Ebat Ciala Catania con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni la cultura della sicurezza sul lavoro in agricoltura. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari della provincia di Catania in un percorso di riflessione e approfondimento sui temi della prevenzione, della salute e della tutela dei lavoratori.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente di Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia, del direttore di Confagricoltura Catania Fabio Caruso, del presidente della CIA Sicilia Orientale Michelangelo Arena, del segretario generale della Flai Cgil Catania Giuseppe Glorioso, del rappresentante della Uila Uil Catania Andrea Cavallaro, del direttore di Coldiretti Catania Giuseppe Miccichè, del segretario generale della Fai Cisl Catania Alfio Turrisi e del presidente del Comitato Provinciale Inail Roberto Prestigiacomo.





Particolarmente apprezzati gli interventi tecnici che hanno animato il confronto con gli studenti. Diana Artuso, direttore territoriale Inail Catania, ha illustrato i dati relativi agli infortuni sul lavoro più frequenti, evidenziando l’importanza della prevenzione e della formazione per ridurre i rischi nei luoghi di lavoro. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania Antonio Leonardi, e il direttore dello Spresal Santo De Luca, entrambi dell’Asp Catania, hanno approfondito il tema degli infortuni in agricoltura, illustrando ai ragazzi le principali criticità del settore e le corrette pratiche da adottare per operare in sicurezza. Grande interesse ha suscitato anche la testimonianza dell’imprenditore agricolo Giovanni Pardo, titolare dell’Azienda Agricola Eredi Pardo, che ha raccontato la propria esperienza professionale, sottolineando come la sicurezza rappresenti un valore imprescindibile per ogni impresa agricola moderna.





Nel corso della mattinata si è svolta anche la cerimonia di premiazione degli studenti che si sono distinti per la qualità degli elaborati presentati. Per l’I.I.S.S. ‘E. Medi’ di Randazzo il primo posto è stato assegnato a Daniele Ricca e Giuseppe Trazzera, il secondo a Giovanni Lombardo, Carmelo Portale, Lorenzo Tempesta e Leonardo Russo, mentre il terzo a Sara Russo, Lucia Biagiate, Benito Celona e Giuliano Sposito. Per l’I.I.S. ‘F. Redi’ di Paternò, il primo posto è andato a Jennifer Mammano, il secondo ad Antonino Travagliante e il terzo a Nunzio Chinnici. Ai vincitori sono stati assegnati premi del valore di 300, 200 e 100 euro in base alla classifica ottenuta. A tutti gli studenti partecipanti è stato inoltre consegnato un attestato di partecipazione quale riconoscimento dell’impegno e della sensibilità dimostrati nei confronti del tema della sicurezza sul lavoro in agricoltura.





Il convegno ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto che Ebat Ciala Catania intende continuare a promuovere negli anni, nella convinzione che la prevenzione e la sicurezza costituiscano valori fondamentali per il futuro del settore agricolo. “La sicurezza sul lavoro deve diventare un patrimonio culturale condiviso, soprattutto tra i giovani che si preparano ad entrare nel mondo dell’agricoltura – ha dichiarato il presidente di Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia – Con questo concorso abbiamo voluto stimolare una riflessione concreta su un tema che riguarda la tutela della vita e della salute delle persone. La qualità degli elaborati presentati e l’interesse dimostrato dagli studenti ci confermano che investire nella formazione delle nuove generazioni è la strada giusta per costruire un’agricoltura sempre più sicura, moderna e responsabile. Ringrazio le scuole, i docenti, i relatori e tutti i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa”.

Luogo: ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

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