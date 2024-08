Eccellenze canicattinesi. Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, ha espresso, a nome suo personale, dell’Amministrazione e di tutta la Comunità, le più vive congratulazioni alla sua giovane concittadina Federica Ferla, 25 anni, per il conseguimento della Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche con il voto di 110/110 e lode e menzione d’onore, presso la Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale di Novara.

Con una tesi su “The role of Lamin-Derived active Peptides in Cardiac differentiation” – “Il ruolo dei Peptidi attivi derivati dalla Laminina nel differenziamento cardiaco”, ed un percorso universitario effettuato con grande impegno e determinazione, la giovane Federica Ferla si conferma tra le eccellenze canicattinesi, e il Sindaco Amenta ha voluto esprimere le congratulazioni alla neo Dottoressa ed estendere le felicitazioni alla famiglia, papà Salvador e mamma Maria, che l’hanno sostenuta in questo percorso.

«La neo Dottoressa Federica Ferla si inserisce certamente tra le eccellenze canicattinesi nel campo medico dello studio e della ricerca che inorgoglisce tutta la nostra Comunità e non solo la famiglia – ha affermato il Sindaco Paolo Amenta -. Un brillante percorso universitario il suo, concluso con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, che testimonia l’impegno e i sacrifici fatti per raggiungere un traguardo così importante che, siamo certi, sarà seguito da un lungo e proficuo cammino professionale, che si trasformerà, come quello di tanti altri giovani ed eccellenze della nostra città, in benefici per il nostro territorio e la nostra terra».

CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

