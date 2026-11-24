L’economia della Sicilia prosegue lungo un percorso di crescita moderata ma costante, come emerge dall’ultimo rapporto della Banca d’Italia, dal quale si evidenzia, secondo l’analisi del centro studi di Assoesercenti, che nei primi sei mesi del 2026 il Prodotto interno lordo regionale è aumentato dello 0,6% su base annua.

La dinamica economica dell’Isola trova la sua spinta principale nei comparti dei servizi e delle costruzioni, dove l’impulso dei lavori pubblici legati all’attuazione del PNRR (con pagamenti giunti a 5,7 miliardi di euro, pari al 47% delle risorse assegnate) ha ampiamente compensato il lieve calo dell’edilizia privata. Allo stesso tempo il settore turistico si conferma in forte salute, registrando un incremento del 6,0% nei pernottamenti e una crescita del 7,4% nel traffico aeroportuale trainata dai voli internazionali.





Più cauta appare la situazione dell’industria in senso stretto, mentre le esportazioni regionali registrano una ripresa del +7,4% a prezzi correnti (+4,0% in termini reali), sostenute esclusivamente dal rimbalzo del comparto petrolifero (+33,1%) a fronte di una contrazione dell’export non petrolifero (-15,9%).

Sul fronte del mercato del lavoro, l’occupazione si mantiene stabile (+0,1%), mentre il tasso di disoccupazione scende nettamente al 10,3% (dal 13,7% dell’anno precedente) per via della contrazione dei cercatori attivi di impiego. L’andamento dei prezzi rappresenta la principale nota di attenzione per i bilanci familiari: l’inflazione in Sicilia tocca il 2,8% nella media dei primi nove mesi per poi impennarsi al 4,6% a settembre, erodendo il potere d’acquisto e limitando la crescita del reddito reale allo 0,7% e quella dei consumi allo 0,9%.





Sul versante finanziario, i finanziamenti bancari al settore privato crescono del +4,0%, ma evidenziano un marcato divario dimensionale: mentre i crediti destinati alle imprese medio-grandi salgono del +7,4%, i prestiti alle piccole imprese continuano a contrarsi (-2,6%), nonostante una qualità del credito che si mantiene elevata con un tasso di deterioramento in calo all’1,5% (2,1% per il settore produttivo) e depositi aziendali in forte espansione (+9,1%).

Su questo scenario interviene con una riflessione di mercato il presidente di Assoesercenti Salvo Politino, il quale sottolinea con chiarezza che “questi dati fotografano la capacità di tenuta del sistema economico siciliano, sostenuto dal dinamismo del terziario, del turismo e dal ritmo dei cantieri pubblici”.

Politino evidenzia come “il dato più critico risieda nel costante razionamento del credito verso le micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi, che continuano a subire un calo dei finanziamenti pur in presenza di una rischiosità ai minimi storici e di disponibilità liquide in aumento”, concludendo che “per consolidare lo sviluppo dell’economia reale nell’Isola occorre orientare l’efficacia del PNRR e della spesa regionale a diretto sostegno delle attività di vicinato, potenziando il ruolo dei confidi e semplificando l’accesso alla liquidità per i piccoli operatori che costituiscono l’ossatura del nostro tessuto produttivo”.

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