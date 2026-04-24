Con l’approssimarsi della bella stagione e delle giornate di sole, molti cittadini si dedicano alla cura del verde. Tuttavia, i lavori in giardino o sul balcone portano spesso con sé un piccolo dilemma logistico: come smaltire la terra proveniente dai vasi svuotati o dai rinvasi?

Per evitare errori nel conferimento e garantire il decoro urbano, la società IGM, titolare dell’appalto per la gestione dell’igiene urbana, e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Giarre hanno diffuso sui social una nota informativa per guidare i residenti verso la procedura corretta. La terra esausta dei vasi non deve essere abbandonata sul suolo pubblico né, tantomeno, inserita nei contenitori della raccolta differenziata domestica (come l’umido o l’indifferenziato).





La soluzione corretta e gratuita è il conferimento presso il centro di raccolta dedicato. Il punto di riferimento per i cittadini è l’Ecopunto di Trepunti, in via Vico Platano (Martedì, Giovedì e Sabato dalle 7:30 alle 11:30). La struttura è attrezzata per accogliere i residui di giardinaggio, assicurando che vengano gestiti secondo le normative vigenti in materia di rifiuti.

“Un piccolo sforzo nel trasportare la terra esausta presso l’Ecopunto di Trepunti — rimarca l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro — si traduce in un grande beneficio per l’ambiente e per le tasche dei contribuenti giarresi, riducendo i costi di bonifica delle discariche abusive.”

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