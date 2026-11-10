Allo Sperone, in viale Giuseppe Di Vittorio, nascerà uno spazio dedicato a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni, e alle loro famiglie. Un luogo di servizi integrati, di aggregazione e autorganizzazione e di progetti, in cui fare esperienze e costruire relazioni anche intergenerazionali.Lo spazio è il cuore del progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione”, iniziativa triennale coordinata dal Comune di Palermo quale capofila del Distretto Socio-Sanitario 42.

Lo spazio sarà presentato durante un Open Day rivolto a giovani, famiglie, associazioni e rappresentanti delle istruzioni, giorno 11 dalle 9.30 e fino al pomeriggio.





Al centro del progetto e dello spazio ci saranno ragazzi e ragazze dei quartieri e di tutti i comuni coinvolti (oltre a Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Villabate), che avranno a disposizione un luogo fisico dove realizzare e da cui far partire attività, laboratori, progetti educativi, sociali e di partecipazione, culturali e musicali. Lo spazio dello Sperone sarà anche il luogo in cui trovare e da cui far circolare e diffondere informazioni utili su opportunità di lavoro, studio, volontariato e cittadinanza attiva nel territorio, in Italia e all’estero.

Inoltre, la presenza di una équipe di lavoro multidisciplinare, raccordata con i servizi dei Comuni del distretto, renderà possibile intercettare potenziali situazioni di disagio, intervenendo in modo adeguato per sostenere i ragazzi e le famiglie e prevenire comportamenti o situazioni di rischio.



Le attività comprendono educativa di strada, prevenzione dell’abbandono scolastico, supporto al ruolo genitoriale e alle famiglie, accompagnamento psicologico, tirocini di inclusione e possibilità di prendere parte a progetti di mobilità internazionale.

I partner del progetto sono Consorzio Sol.Co., cooperativa Sviluppo Solidale, Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, Centro Studi Opera Don Calabria ETS, Laboratorio Collettivo Universale LCU ETS e InformaGiovani APS-ETS, con la partecipazione anche delle parrocchie del territorio.



Le attività del progetto coinvolgeranno circa 40 operatori ed operatrici con diverse qualifiche professionali, motivo per cui è stato aperto un avviso per costituire una “Long list” cui attingere per le diverse figure professionali.

In particolare, le figure cercate riguardano il coordinamento tecnico, la psicologia, l’educazione socio-pedagogica, l’animazione territoriale, la gestione e sorveglianza e il tutoraggio per l’inserimento lavorativo.

L’avviso è sempre aperto fino alla fine delle attività progettuali ed è consultabile su www.informa-giovani.net/desteenazione



Il finanziamento del progetto arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, con il Fondo Sociale Europeo Plus.

Luogo: Ex Centro Sociale, viale di vittorio, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.