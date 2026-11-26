Educazione digitale, il Corecom Sicilia torna nelle scuole con la seconda edizione dell’Abbecedario

di Press Service

26/11/2026

Un lavoro di squadra che, facendo leva su competenze ed esperienze professionali diverse, é rivolto a fornire ai più giovani utili indicazioni per una navigazione on line improntata a consapevolezza e responsabilità e per un utilizzo delle piattaforme social all’insegna dell’accortezza.

È puntando a questo obiettivo che ieri mattina a Palermo, nel plesso “Letizia Battaglia” dell’Istituto Comprensivo “Principessa Elena di Napoli”, il Corecom Sicilia – Comitato Regionale per le Comunicazioni, ha dato il via al nuovo viaggio fra i banchi degli studenti degli Istituti Comprensivi dell’Isola della seconda edizione, aggiornata e integrata, dell’Abbecedario della media education – Ventuno parole chiave per saper stare bene in rete e sui social.





A tenere a battesimo per questo anno scolastico il progetto di educazione digitale é stata la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna che ha voluto richiamare l’attenzione dei piccoli studenti – per lo più delle prime classi – su una serie di concetti che hanno attraversato non solo il campo della media literacy ma anche quello del contrasto alla violenza di genere, anche in considerazione della odierna ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un intervento quello della Procuratrice Caramanna particolarmente coinvolgente con la rappresentazione di una serie di “casi” legati all’utilizzo di internet e dei social sui quali ha chiamato i ragazzi a confrontarsi e a dialogare.

A fare gli onori di casa è stata la Dirigente dell’IC “Principessa Elena di Napoli” Santa Guzzetta che ha ribadito l’assoluta utilità di queste occasioni di incontro mentre a confermare il ruolo di assoluto rilievo che ha il mondo della scuola nella diffusione di buone pratiche di cittadinanza digitale é stato Salvatore Iacono, Dirigente dell’Ufficio II dell’ USR – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia.

Sulla virtuosa alleanza tra scuola e istituzioni ha voluto porre l’accento il Presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia. “Ai ragazzi chiediamo attenzione: il digitale é una realtà assoluta affascinante ma non scevra di rischi – ha detto -. Con i nostri progetti di media education ogni anno incontriamo migliaia di studentesse e studenti di tutte le età, e il dato confortante che riscontriamo é l’assoluto buon livello di conoscenze e competenze, almeno in linea teorica, di questi ragazzi che non sono dunque solo smanettoni ma anche navigatori responsabili”. E questo per me è per i miei colleghi commissari rappresenta una motivazione in più per rafforzare questo dialogo”.





A illustrare, infine, in dettaglio alcuni contenuti dell’ Abbecedario della media education é stato invece il Commissario del Corecom Sicilia Aldo Mantineo, delegato alla media education e coordinatore del gruppo di lavoro degli autori dei testi, che interagendo con i ragazzi ha ricordato “la necessità quando si è in rete di non lasciarsi prendere dalla fretta di condividere qualsiasi costa ad ogni costo” e “di tenere sempre bene a mente che oggi la nostra quotidianità scorre in parte proprio nella dimensione digitale – che sarebbe fuorviante definire virtuale con azioni e comportamenti che producono risultati concreti anche nella realtà”.

Luogo: Scuola Princioessa Elena di Napoli- Plesso Letizia Battaglia, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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