Nuovi strumenti per acquisire competenze sull’educazione finanziaria. E’ stato questo il tema del convegno, promosso dal Chapter Leader per la Bocconi Alumni community Iolanda Riolo, in partnership con l’Università Bocconi di Milano e il sostegno di Banca Popolare Sant’Angelo, Allianz e Aidda che si è svolto ieri Alle Terrazze di Mondello.

Filo conduttore è stata la consapevolezza dell’educazione finanziaria e l’approfondimento del tema del risparmio: per costruire un futuro economicamente sano, infatti, è fondamentale promuovere l’educazione finanziaria sin dalla scuola, cosicché i giovani sappiano gestire le proprie finanze in modo consapevole. Tutto ha preso da un articolo pubblicato lo scorso ottobre su un importante quotidiano nazionale, nelle pagine dedicate all’economia, dedicato alla nascita di Edufin Index, creato da Sda Bocconi.

“Imparare per scegliere” è stato uno dei temi affrontati, insieme all’importanza di creare maggiore informazione, cultura e conoscenza sulle tematiche finanziarie. A moderare l’evento Sergio Malizia, consulente patrimoniale. Introduzione e saluti sono stati affidati alla Chapter Leader Bocconi Alumni, la dottoressa Iolanda Riolo. Tra i relatori la dottoressa Ines Curella, amministratore delegato della Banca Popolare Sant’Angelo, il professore Emanuele Carluccio, fellow professor Sda Bocconi, private banking and wealth management, la dottoressa Iole Pavone, presidente di Aidda Sicilia, e infine il dottor Luigi Madonia, Ceo Allianz 901, manager e private Allianz bank.

“La financial education ai giovani, ma anche ai meno giovani – ha detto Iolanda Riolo, a capo del Gruppo Riolo e presidente dell’Irfis, istituto di credito della Regione Siciliana – è importante per costruire un futuro più sereno, con meno ansie e più consapevolezza nelle scelte da fare. Oggi più che mai è importante informare e formare per diffondere una cultura finanziaria su risparmio e investimenti, in un contesto nel quale in Italia siamo indietro”.

“La costruzione del risparmio, la sua tutela e sviluppo nel tempo richiedono un rapporto di grande fiducia con il cliente e un forte orientamento ai suoi bisogni – spiega Ines Curella, Ad della Banca Popolare Sant’Angelo -. La nostra mission è servire e sostenere il territorio in cui opera e in questo senso il nostro rappresenta un modello di banca capace di coniugare offerta e ascolto, costruendo una relazione continuativa con il cliente”.

“E’ stato un piacere condividere con partner come questi un dibattito incentrato sull’educazione finanziaria e, in particolar modo, un’educazione previdenziale capace di volgere uno sguardo verso il futuro delle nuove generazioni. Abbiamo riscontrato una platea interessata e recettiva” ha commentato Luigi Madonia, Ceo Allianz 901. “Un convegno molto interessante, che ha fornito pillole dedicate all’educazione finanziaria. Un evento di grande interesse e di grande attualità che è dato spunti interessanti da approfondire” ha dichiarato, invece, Iole Pavone, presidente di Aidda Sicilia.

