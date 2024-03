L’ultimo singolo rilasciato dal rapper catanese Black Prince con Enzo Benz e Shaka Muni, dal titolo “Educazione Siciliana”, nel giro di neanche una settimana sta facendo dei numeri importanti. È ufficiale: la canzone fra le principali piattaforme di streaming musicale, ma già solo fra Spotify e YouTube, ha superato le 50.000 riproduzioni.

Sui social continuamente i tre rapper di Catania vengono taggati, menzionati nelle storie dei fan e non solo. “Educazione Siciliana” oltre a essere un brano appena pubblicato sta assumendo il ruolo di bandiera della nuova scena rap siciliana, pronta a esplodere, scalpitante, che vuole prendersi il posto che merita nel panorama musicale nazionale.

Un’ambizione che condividono gli artisti catanesi in questione, ma anche altri colleghi in giro per la Sicilia, in primo luogo da Palermo. Tutto ciò è possibile anche grazie al lavoro svolto da etichette discografiche come Shut Up Records, la quale è dietro a “Educazione Siciliana”.

I numeri del singolo, rilasciato venerdì 8 marzo 2024, continuano a crescere senza sosta così come il video ufficiale che è disponibile su YouTube: https://youtu.be/oa4ztrRxRRc?si=v96E2M9yTurtmEFv

“Educazione Siciliana” è il nuovo singolo di Black Prince con Shaka Muni e Enzo Benz; pubblicato l’8 marzo 2024 in tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Il brano è un manifesto che illustra nel dettaglio, socialmente e strutturalmente, la periferia di Catania. Dove il disagio pesa come zavorra ma che grazie alla musica, come in questo caso, trova un respiro con le barre che la rendono tangibile e che trova una speranza proprio sulla scia della strada che stanno percorrendo i tre rapper protagonisti del singolo.

Nei versi viene citato spesso Tony Montana, il personaggio protagonista del film “Scarface”. Il riferimento da intendersi come una sorta di metafora è utile per descrivere le difficoltà che si incontrano nei quartieri di periferia di città come Catania. Un brano crudo per certi versi, ma che permette di cogliere la tenacia che caratterizza i tre artisti per far finalmente scoppiare una nuova scena rap catanese che arrivi alla Sicilia nella sua interezza e oltre. Il tutto è fatto da Black Prince, Enzo Benz e Shaka Muni che si fanno messaggeri di quei contesti troppo spesso dimenticati e che pur di raggiungere i propri sogni hanno incontrato situazioni non troppo confortevoli.

“Educazione Siciliana” segna altresì il ritorno nel mondo della musica del rapper Black Prince, arricchito dalla presenza di Enzo Benz – il quale è reduce da un album dal concept molto autobiografico, come “Via Piombai” – e il giovane e talentuoso rapper Shaka Muni.

L’artista catanese, originario del Gambia, fin dagli esordi ha attirato l’attenzione della scena rap locale, ma comunque siciliana. Uno dei suoi vantaggi sicuramente sono le sue origini che gli permettono di arricchire la propria espressione artistica con la multiculturalità che gli appartiene. Protagonista della produzione musicale di Black Prince è la sua storia personale, a tratti dura e scomoda. Tuttavia, proprio grazie alla musica è riuscito a riscattarsi dal disagio giovanile, purtroppo tipico delle periferie, soprattutto se situate al Sud.

Black Prince in un momento della sua carriera ha deciso di interrompere la sua attività per metterla in pausa, un periodo che gli è servito a limare il suo stile, la scrittura e per sistemare problemi che hanno toccato la sfera personale della sua vita. Infatti, al suo rientro il rapper catanese ha detto: “Ho sistemato quello che dovevo sistemare, ora posso dedicarmi alla musica”.

Il rapper originario del Gambia, al giorno d’oggi ha acquisito maggiore consapevolezza artistica e personale anche per via del suo matrimonio e i suoi tre figli. “Educazione Siciliana”, il nuovo singolo che è disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming musicale a partire dall’8 marzo 2024, ne porta la conferma.

