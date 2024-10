L’Accademia di Moda per Bambini Piccy Academy si prepara a inaugurare un nuovo anno accademico, offrendo ai giovani talenti un’opportunità unica per immergersi nel mondo della moda, con corsi che spaziano dal portamento al posing fotografico al nuovo progetto sui social media. Questo percorso non solo stimola la creatività e l’espressione personale, ma insegna anche importanti competenze pratiche che preparano i bambini a vivere l’esperienza di una sfilata e di un set fotografico come veri professionisti.

Lezioni di Portamento: Sviluppare l’Eleganza e la Sicurezza di Sé

Il corso di portamento dell’Accademia è pensato per insegnare ai bambini l’importanza della postura e dell’eleganza nel mondo della moda. Attraverso esercizi pratici, i giovani partecipanti impareranno a camminare con grazia e sicurezza, acquisendo consapevolezza del proprio corpo e dei movimenti. Le lezioni sono studiate per essere divertenti e coinvolgenti, adattate all’età e alle esigenze di ciascun bambino, e mirano a rafforzare la fiducia in se stessi, fondamentale in ogni ambito della vita.

Il Fascino del Posing Fotografico: L’Arte di Comunicare Attraverso le Immagini

In un mondo dove l’immagine gioca un ruolo cruciale, il corso di posing fotografico aiuta i bambini a comprendere come posare davanti all’obiettivo in modo naturale e comunicativo. L’Accademia fornisce una guida per esplorare diversi tipi di pose, espressioni e atteggiamenti, per far emergere la personalità di ciascuno. Saper posare non significa solo saper essere fotogenici, ma anche trasmettere emozioni attraverso lo sguardo e il linguaggio corporeo.

Un Approccio Giocoso e Formativo

Ogni lezione è un mix di apprendimento e divertimento. L’Accademia di Moda Piccy Academy crede fortemente che la crescita debba avvenire in un ambiente sereno e giocoso, dove i bambini possano sentirsi a proprio agio. Le sessioni di portamento e posing fotografico sono strutturate per mettere i bambini a loro agio, stimolando il loro interesse attraverso esercizi ludici e momenti di interazione con i compagni.

Esperti del Settore a Guida dei Giovani Talenti

Le lezioni sono tenute da esperti del settore, che vantano anni di esperienza nel campo della moda e della fotografia. Ogni docente sa come approcciarsi ai bambini in modo empatico e professionale, riuscendo a trasmettere nozioni complesse con semplicità e naturalezza. L’obiettivo non è solo formare futuri modelli, ma aiutare i ragazzi a migliorare la percezione di sé, attraverso tecniche che possono applicare anche nella vita quotidiana.

Sfilate e Shooting: Mettere in Pratica ciò che si Impara

Un punto di forza della Piccy Academy è la possibilità per i bambini di mettere in pratica ciò che imparano durante il corso. Durante l’anno, verranno organizzate sfilate e servizi fotografici dove i piccoli studenti potranno vivere l’esperienza reale di una passerella o di uno shooting, applicando le tecniche apprese sul portamento e il posing. Questi eventi permettono di vivere in prima persona l’emozione del mondo della moda e, allo stesso tempo, di consolidare le competenze acquisite.

L’Accademia di Moda per Bambini non è solo un luogo dove imparare l’arte del portamento e del posing fotografico, ma un ambiente stimolante che aiuta i bambini a sviluppare fiducia in sé stessi e ad esprimere la propria creatività. Con il nuovo anno accademico, ogni giovane partecipante avrà l’opportunità di crescere non solo come piccolo modello, ma anche come individuo consapevole della propria bellezza e unicità. Per tutte le info ed iscrizioni 2024/2025 www.piccymodels.com oppure sui i nostri social ufficiali @piccymodels @piccyacademy





Luogo: Sicilia, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

