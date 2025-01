Eleonora, Eliana e Marta raccontano la loro esperienza del Servizio Civile all’Istituto Arrupe

P. Gianni Notari: “Sono giovani meravigliosi. Per loro è una opportunità significativa di crescita”. Le domande entro il 18 febbraio

PALERMO – Contribuire in maniera significativa alle diverse attività connesse ai progetti culturali, politici e sociali dell’Istituto Pedro Arrupe. E’ quello che offre l’Istituto ai giovani, tra i 18 e i 28 anni, che vogliono partecipare al Servizio Civile Universale. E’ un’esperienza arricchente che, andando oltre il volontariato tradizionale, sviluppa competenze, in connessione con il territorio, spendibili nel mondo professionale, tramite il percorso di tutoraggio lavorativo, previsto nei progetti. Le domande devono essere presentate entro il 18 febbraio, alle ore 14. In particolare, i profili richiesti sono per il supporto alle attività di: biblioteca, comunicazione, gestione e monitoraggio di progetti sociali, contabilità degli enti del Terzo Settore e attività di fundraising. Inoltre, una sfera ampia di iniziative riguardano i temi della cittadinanza attiva e delle migrazioni.

A raccontare la loro esperienza, ancora in corso, sono state Eleonora La Barbera, Eliana Amaradio e Marta Lo Iacono. “E’ un percorso molto interessante – ha raccontato Eleonora La Barbera di 28 anni – perchè, essendo laureata in sviluppo economico e cooperazione internazionale, mi sto ritrovando ad applicare le mie conoscenze universitarie soprattutto nel campo della progettazione sociale. Questo mi sta permettendo, attraverso il lavoro di rete dell’istituto, di conoscere molte persone che operano in varie realtà”. “Finora, ho avuto la possibilità di partecipare a tante iniziative culturali – ha continuato Eliana Amaradio di 26 anni, laureata in lettere e linguistica -. In particolare, collaboro nell’ambito della comunicazione dei diversi eventi, contribuendo alla elaborazione dei testi e delle foto da promuovere nei social. Per il momento, mi sto dedicando, pure, alla formazione sul fundraising per i progetti sociali. Nel mio prossimo futuro spero di potere fare l’insegnante nelle scuole”. “Mi occupo della parte logistica della biblioteca aggiornando il catalogo dell’offerta dei libri – ha detto pure Marta Lo Iacono di 20 anni, studentessa in Ingegneria dell’innovazione -. Il servizio civile è, sicuramente, una esperienza che ti apre le porte, soprattutto dal punto di vista conoscitivo, su alcuni enti che operano in città. Fra le attività, ho dato il mio contributo alle operatrici dell’istituto impegnate nell’analisi di alcuni dati della Caritas e nella ricerca sul tema delle migrazioni”.

Il servizio civile universale ha una durata di 12 mesi, è valido ai fini del curriculum, dei pubblici concorsi ed è riscattabile ai fini pensionistici per via del previsto rimborso mensile di 507 euro, corrisposto dalla Presidenza del Consiglio. L’Istituto Arrupe è accreditato all’interno della rete “Con il Gonzaga per i giovani in Sicilia”, coordinata dall’Istituto Gonzaga che comprende 12 realtà sociali. Per partecipare al bando di servizio civile universale occorre inviare il cv all’indirizzo info@istitutoarrupe.it

Gli interessati potranno, inoltre, registrasi al webinar in programma lunedì 27 gennaio alle ore 15.00 per ricevere le informazioni utili per la presentazione della domanda.

“Una delle sfide più importanti del nostro tempo – ha affermato p. Gianni Notari, direttore dell’Istituto Arrupe – è quella di continuare a valorizzare la dimensione della gratuità. Il servizio civile è una grande opportunità perchè è, soprattutto, la testimonianza concreta dei valori della fraternità, giustizia e inclusione sociale. Ho conosciuto giovani meravigliosi, molto brillanti e portatori di una grande voglia di vivere. Sono preoccupati per il loro futuro ma, nello stesso tempo, animati dalla speranza di potercela fare in questa avventura della vita”.

Per altre informazioni si potrà contattare il numero 091.6269744

o recarsi nella sede dell’Istituto Arrupe in via Franz Lehar n. 6

