L’ANCI Sicilia elegge i delegati a partecipare alla XX Assemblea Congressuale dell’ANCI, che si svolgerà al Lingotto di Torino, dal 20 al 22 novembre 2024.

I lavori dell’Assemblea precongressuale dell’Associazione dei Comuni siciliani si sono svolti alla presenza di Roberto Pella, presidente, facente funzioni, ANCI collegato in videoconferenza e hanno visto la partecipazione di un centinaio di sindaci provenienti da tutta l’Isola.

“Trovo molto importante coinvolgere le ANCI regionali e avere un confronto continuo sui temi centrali dei comuni con l’obiettivo di affrontare con tenacia e dinamismo le esigenze delle amministrazioni creando un percorso condiviso che aiuterà l’ANCI a predisporre iniziative forti e chiare nei confronti del Governo. Nostro obiettivo imminente sarà quello, non appena terminata la manovra, di porre come unico punto centrale il tema delle finanze e del pre-dissesto su cui ci giochiamo il futuro dei nostri comuni”. Ha dichiarato Roberto Pella.

“Sono perfettamente consapevole dell’importanza di riconoscere un ruolo maggiore alle ANCI regionali poiché rappresentano la “parte terminale” quella più prossima, più vicina ai cittadini e alle loro esigenze. In tal senso avere dei delegati che si impegnano nelle commissioni nazionali dell’ANCI – ha aggiunto il presidente ANCI- significa avere una relazione concreta coi territori i quali proprio per questo si sentiranno più partecipi e responsabili. infine, credo assolutamente nel ruolo centrale della Conferenza delle ANCI regionali che aiuta ad amministrare i territori in maniera concreta confidando su un confronto con tutte le altre realtà nazionali”.

Ha preso parte all’Assemblea, fra gli altri, l’assessore regionale per le Autonomie locali, Andrea Messina che ha dichiarato: “cerchiamo sempre di affrontare a 360 gradi le esigenze dei comuni. Il mio ruolo mi consente di indossare i panni di rappresentante in difesa delle comunità per dare una mano concreta a risolvere i problemi e per assicurare ai cittadini le migliori città possibili”.





A conclusione dei lavori sono stati eletti i 4 consiglieri nazionali in quota ANCI regionale e i

26 delegati chiamati ad eleggere il presidente ANCI in occasione della XX Assemblea Congressuale di Torino.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.