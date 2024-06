Emmanuele Consoli, studente del Dipartimento di Economia ed Impresa dell’Università di Catania, è il nuovo Presidente di We Love Unict. Eletto, all’unanimità dei presenti, durante il congresso celebrativo dei 10 anni dalla fondazione dell’Associazione, svolto ad Acicastello presso il Lido Almarama, prende il posto di Alberto Vazzano.

Durante l’evento sono intervenuti il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, i primi fondatori dell’associazione e diverse figure che hanno contraddistinto il passato ed il presente dell’associazione, insieme ai Presidenti di diverse associazioni universitarie dell’ateneo catanese.

In merito all’evento il neo Presidente Consoli dichiara: “É per me un’emozione indescrivibile la nomina di Presidente di We Love Unict, per quello che questa realtà rappresenta per me e per l’amore che provo nei suoi confronti. L’onore che mi viene concesso non ha limiti e cercherò in tutti i modi di ossequiare gli oneri che questo ruolo comporta, dando il massimo, braccio a braccio con gli amici di sempre e con tutti coloro che vorranno far parte di questa famiglia. L’eredità che mi viene lasciata non è indifferente, per questo ringrazio i presidenti precedenti Paolo Fasanaro e Alberto Vazzano, che per anni sono stati i miei punti riferimento e di tutta We Love Unict. Proverò a continuare ciò che loro hanno iniziato, per portare la nostra associazione sempre a livelli più alti.”

“Oggi consegno ad Emmanuele un’associazione in salute, la migliore dell’Ateneo di Catania per grandezza e forza trasversale su quasi tutti i Dipartimenti e lo faccio con orgoglio e soddisfazione – dichiara il Presidente uscente Alberto Vazzano – Sono certo che Emmanuele Consoli saprà portare ancora più in alto il nome di We Love Unict poiché persona di indiscusso spessore umano.”

Plauso e soddisfazione anche da parte del fondatore e primo Presidente di We Love Unict Paolo Fasanaro “Uno dei lavori più difficili in un contesto associativo universitario è garantire continuità al progetto, con Emmanule siamo certi di aver fatto la scelta giusta, puntando su un un ragazzo serio e responsabile che saprà consolidare il lavoro svolto fino ad oggi ed assicurare un futuro florido per la nostra associazione e per tutta la comunità studentesca.”

Luogo: Lido Almarama, Via antonello da messina, 54, ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.