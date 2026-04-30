Con la presentazione delle liste si apre ufficialmente la campagna elettorale per le elezione amministrative del prossimo 24 e 25 maggio.

Noi Moderati dopo mesi di lavoro intenso nei territori è pronta a questa grande sfida per la scelta dei governi locali che in Sicilia coinvolge 71 comuni tra cui importanti capoluoghi e centri nevralgici del tessuto territoriale.





In provincia di Catania la presenza sarà concreta con candidati di riferimento in tutti i 9 comuni al voto e con il grande progetto della sindacatura dell’amico avv Mario Brancato a San Giovanni la Punta, che ci ha visti protagonisti e promotori, sul quale convergono varie componenti qualificanti del centrodestra e dove si sperimenterà, con il sostegno dei nostri vertici nazionali e regionali così come in altre realtà siciliane tra cui Agrigento, la condivisione del programma e delle idee in una lista comune con gli amici di Sud chiama Nord di Cateno De Luca, per ridare credibilità e ricreare un’area di centro determinante.

Questo è il risultato del percorso di radicamento territoriale di Noi Moderati che continua con determinazione e visione, confermando una crescita costante e concreta nel territorio catanese.





Un nuovo passo avanti per costruire una presenza sempre più numerosa e qualificante e dare la possibilità ai tanti elettori moderati di poter scegliere una loro casa politica che fa riferimento ai valori e ai principi del PPE, di cui Noi Moderati fa orgogliosamente parte.

A tutti i candidati e le candidate che hanno scelto di scommettersi in prima persona con coraggio, va il nostro più sentito ringraziamento e in bocca al lupo per raggiungere i traguardi desiderati, certi che il loro impegno contribuirà al bene e allo sviluppo della comunità di Noi Moderati.

Buona campagna elettorale a tutti noi!

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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