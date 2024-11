Cari colleghi,





mi candido come rappresentante degli studenti nel Consiglio per dar voce alle vostre idee e affrontare insieme le sfide che ci riguardano. Con impegno e trasparenza, intendo lavorare per migliorare la nostra esperienza accademica, ascoltando le vostre esigenze e promuovendo progetti concreti.





Il 10 e 11 dicembre votate per un rappresentante che metta al centro voi e il futuro della nostra comunità. Insieme possiamo fare la differenza!





Grazie per il vostro supporto.





Raffaele Mancuso

Luogo: Palermo , PALERMO, PALERMO, SICILIA

