Palermo. La Uil Scuola Sicilia, guidata da Claudio Parasporo, celebra con orgoglio una vittoria significativa nelle recenti elezioni del consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) non solo per il risultato complessivo ma anche per il confronto con le altre sigle sindacali. La Uil Scuola Sicilia ha ottenuto, infatti, 13.132 voti staccando di circa tremila voti le altre forze sindacali. Un risultato che “evidenzia il forte sostegno da parte del personale scolastico e che riflette l’impegno costante del sindacato nel garantire un’istruzione di qualità, equità e giustizia per tutti i membri della comunità scolastica”.



