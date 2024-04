Palermo 15 aprile 2024 – Rinnovo delle rsu e delle rls presso i “Cantieri Magazzù” ,moderna realtà nel campo della progettazione navale che realizza a Palermo imbarcazioni sportive e di lusso. E’ la seconda elezione delle rappresentanze sindacali che si svolge all’intorno dell’ azienda, in via Parrini, 17. La Fiom si conferma ancora una volta unico sindacato presente e i tre rsu eletti sono Francesco Puleo, riconfermato nel suo ruolo, Giuseppe Pizzimenti e Giovanni Abate.

“Un’azienda importante, che nel panorama delle piccole e medie imprese del palermitano rappresenta un esempio virtuoso per lo svolgimento al suo interno delle attività sindacali, a tutela dei lavoratori ma anche della stessa azienda – dichiara il segretario generale Fiom Cgil Palermo Francesco Foti – Il lavoro, pesante ma altamente specializzato in tutti i settori, dalla resina all’arredamento navale, all’impiantistica elettrica, alla motoristica navale, procede di pari passo col riconoscimento dei diritti, in un percorso che la Fiom ha intrapreso negli anni con i lavoratori e che prosegue con incontri e riunioni con il management. E si lavora rispettando tutto quello che è previsto nei contratti”.

“Tutto questo – prosegue Foti – dimostra l’importanza delle elezioni per le Rsu, vissute dai lavoratori come un momento di partecipazione democratica, in cui dare il proprio voto a chi li rappresenterà nei confronti dell’azienda. Elezioni che avvengono sempre con un’adesione anche del 90 per cento, a differenza della disaffezione e dell’astensionismo che si registra da tempo alle elezioni politiche”.

