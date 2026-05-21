Palermo. Il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria presso il sito di Leonardo a Palermo ha premiato la Uilm che si conferma seconda organizzazione sindacale più votata all’interno dello stabilimento. Tra i candidati spicca Agostino Badalamenti che è stato riconfermato nel suo ruolo di rsu risultando il secondo candidato in assoluto per numero di preferenze raccolte. Il segretario della Uilm Palermo, Giovanni Gerbino: “Il risultato ottenuto è ottimo e rispecchia in pieno le nostre aspettative. Il merito è interamente del grande lavoro di squadra svolto in questi mesi e ringrazio tutti i lavoratori che hanno scelto di darci fiducia. Continueremo a lavorare con ancora più determinazione per la tutela degli interessi di tutto il personale. La priorità adesso è il rinnovo del contratto integrativo aziendale, in scadenza a dicembre 2026”.





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