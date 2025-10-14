Palermo. La Uilm Palermo, in Sirti, si conferma punto di riferimento con un risultato netto. Ha ottenuto, infatti, il 66% delle preferenze e conquistato due seggi su tre nelle elezioni delle rsu. Il primo eletto è Francesco Parisi con 42 preferenze, seguito da Luciano Zoccali. La segreteria Uilm, guidata da Giovanni Gerbino, esprime grande soddisfazione: “Questo risultato riflette l’impegno collettivo e la forza del nostro gruppo. Riceviamo dai lavoratori un’importante fiducia che ci sprona a proseguire con determinazione nel nostro lavoro per la tutela e i diritti dei dipendenti. Questo sindacato ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al voto e conferma la volontà di proseguire nel percorso di ascolto e confronto con i lavoratori.

Nella foro da sinistra Francesco Parisi, Giovanni Gerbino e Luciano Zoccali

