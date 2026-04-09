Condividiamo l’appello saggio e costruttivo lanciato dall’avv Mario Brancato per costruire una coalizione larga e coesa, capace di affrontare la difficile sfida del governo della città di San Giovanni la Punta.

Rivendicando di essere stati i primi a capire già da molto tempo la sensibilità e la simpatia mostrata dai cittadini nella figura autorevole e competente dell’avv Brancato come futuro sindaco di San Giovanni La Punta, quando da più parti anche inaspettamente primeggiava lo scetticismo, facciamo nostro il suo appello, ringraziando chi ha gia scelto di sostenerlo, rilanciando a tutti gli alleati del centrodestra di rinunciare ai piccoli interessi di bottega e convergere sulla sua figura per costruire un programma di governo valido e vincente per la città di Cataniaui San Giovanni la Punta.





In questi tempi così difficili per le varie crisi internazionali che stiamo affrontando e che condizionano la vita di tutti noi, non c’è piu tempo per gli egoismi ma è necessaria una visione più alta della politica, come anche auspicato da autorevoli esponenti della politica regionale, per riavvicinare i cittadini alle istituzioni e affrontare con la competenza le sfide difficili come quella che rappresenta il dissesto finanziario per un comune ad alta vocazione economica e commerciale”.

È quanto dichiara il coordinatore provinciale di Noi Moderati Catania, Emanuele Pezzino.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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