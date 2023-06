Con 797 voti a favore, l’associazione Controcorrente con il candidato Andrea Sciarrone rappresenterà gli studenti dell’Università degli studi di Messina nel consiglio d’amministrazione dell’Ersu (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario).

Grande soddisfazione e motivo d’orgoglio per l’associazione coordinata da Danilo Currò, Giuseppe Fernandez e Pietro Manganaro. I quali dichiarano: “Ringraziamo i nostri elettori che ancora una volta hanno creduto in noi. La coalizione Orum e tutte le associazioni che hanno sostenuto il nostro progetto. I tanti nostri candidati, anche coloro che non sono stati eletti. Da oggi insieme a Sciarrone lavoreremo per tutelare gli studenti riguardo borse di studio, residenze universitarie e mense.”

A rappresentare gli studenti, saranno anche i numerosi consiglieri di Dipartimento eletti. Di seguito i nomi.

Civiltà Antiche e Moderne:

Rosa Labarbera

Elena Mondello

Chiara Fedele

Scienze Biomediche:

Denise Zingales

Francesco Scarcella

Tamara Galatola

Salvatore Gemelli

Antonio Monteleone

Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali:

Claudio Miroddi

Marika Rallo

Serena Morale

Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali:

Angelo Sparaino

Jacqueline Martorano

Vincenzo Mirto

Ingegneria:

Angelica Sparacino

Marco Pavan

Vittorio Geraci

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.