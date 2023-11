La presidente del Coprodis Lisa Rubino e il presidente del Forum provinciale

delle Associazioni Familiari Salvo Sorbello, che da tanti anni sono impegnati

nel campo della disabilità, rivolgono un pressante appello ai Comuni che

hanno i requisiti, ad aderire all’Avviso Pubblico della Regione Siciliana che

prevede cospicui contributi per la progettazione dei Piani per l'eliminazione

delle barriere architettoniche (di seguito P.E.B.A.).

L’Avviso della Regione stabilisce che possono produrre istanza i Comuni del

territorio regionale con una popolazione residente compresa fra i 5.000 ed i

20.000 abitanti, nonché quei Comuni già beneficiari della misura di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021 (aree

ludico sportive e strutture semiresidenziali).

Le nostre città – proseguono Lisa Rubino e Salvo Sorbello – hanno la

necessità di avere un Piano per l‘abbattimento delle barriere architettoniche

approvato ed operante e pertanto, quelle che hanno i requisiti non perdano

questa importante occasione.

Non solo per adempiere ad un obbligo di legge (risalente peraltro a oltre

trent’anni fa), ma soprattutto perché i nostri Comuni sono pieni di ostacoli per

le tantissime di persone con disabilità, per le mamme che portano i loro figli

nel passeggino, per coloro che, a causa di un incidente, sono disabili

temporanei.

Sull’abbattimento delle barriere abbiamo da tempo avviato progetti pilota –

concludono Lisa Rubino e Salvo Sorbello – con il coinvolgimento di istituti

scolastici e del volontariato e speriamo che ora, vista anche la disponibilità

economica, parecchi Comuni si dotino finalmente del Piano per l’abbattimento

delle barriere architettoniche, Si tratta di uno strumento indispensabile per

monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio, negli

spazi pubblici e negli edifici pubblici. È di fatto un piano attuativo specifico,

che approfondisce la mappatura delle criticità e costruisce dei metodi di

intervento, quantificando il fabbisogno economico e lo sviluppo temporale

necessari per la loro risoluzione.

