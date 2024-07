“L’emendamento al dl Agricoltura di Fratelli d’Italia approvato oggi in commissione agricoltura è un altro importante segnale di attenzione da parte di questo Governo nei confronti della Sicilia. L’emendamento in particolare prevede un sostegno economico per le imprese agricole siciliane che hanno subito perdite a causa della siccità nel periodo compreso tra luglio 2023 e maggio 2024, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge, oltre a prevedere un cospicuo incremento dei fondi inseriti nel Fondo di solidarietà nazionale. Una vera e propria boccata di ossigeno per moltissime aziende siciliane.” Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.