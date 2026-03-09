La Segreteria Comunale UDC della città di Palermo, rappresentata dal Dott. Massimiliano Crapa, insieme alla Responsabile regionale del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Volontariato, D.ssa Claudia Carollo, lanciano un appello alle Istituzioni per affrontare con urgenza l’emergenza abitativa che sta colpendo sempre più famiglie nel nostro territorio.

L’aumento vertiginoso dei costi degli affitti, unito alla grave carenza di alloggi a prezzi accessibili, sta creando una situazione di estrema difficoltà sociale, che rischia di compromettere la stabilità e la dignità di numerosi nuclei familiari. Questa crisi abitativa rappresenta una sfida senza precedenti, che richiede risposte immediate e concrete.





L’UDC ritiene indispensabile l’avvio di un piano strutturato e coordinato che favorisca lo sviluppo dell’edilizia residenziale, con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione degli immobili sfitti, attraverso incentivi mirati e politiche di sostegno efficaci. Solo così sarà possibile garantire un’abitazione dignitosa a tutte le famiglie che oggi si trovano in condizioni di disagio.

Chiediamo alle Istituzioni locali e regionali di assumere un ruolo attivo e responsabile, mettendo in campo interventi tempestivi e incisivi, capaci di affrontare questa emergenza con la serietà e la determinazione che la situazione richiede.





L’UDC conferma il proprio impegno a fianco delle famiglie palermitane, convinta che la casa sia un diritto fondamentale e un pilastro imprescindibile per la coesione sociale e il benessere della comunità.

Segreteria Comunale UDC Palermo

Dott. Massimiliano Crapa

Dipartimento Politiche Sociali e Volontariato UDC Sicilia

D.ssa Claudia Carollo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.